Как сильно ударит по транспортной сфере Латвии стремительное падение "железного занавеса" санкций вокруг России? Не опасно ли теперь летать? Правда ли, что рельсы в Россию собираются разобрать? А что тогда с железнодорожниками? Как отразится на транспортных ценах резкое удорожание энергии? И зачем сейчас затеяли референдум о портах стоимостью почти в миллион евро? Министр сообщений Талис Линкайтс ответил на вопросы ведущей передачи "Действующие лица" на LR-4 Валентины Артеменко и журналиста портала Delfi Кристины Худенко.
"Ситуация непростая, а транспортная отрасль обычно первой чувствует все вибрации", — признает Линкайтс. Но призывает "не красить все черной краской". Он рассказывает, что история Латвии уже знала очень серьезные потрясения в сфере логистики. "Например, в 1929-1930 годах наш экспорт в Советский союз 27 тысяч тонн, но началась рецессия, Советский союз развернул изоляционистскую политику — в 1937-1938 годах экспорт упал до 11 тысяч тонн. Порты в 1929-1930 годах переваливали 192 тысячи тонн, а в 1937-1938 годах — ноль. И ничего, выжили".
Министр ответил на такие вопросы:
- Литва отказалась от грузов из России, а Латвия?
- А поезда-то еще ходят по железной дороге? Куда?
- Будут ли еще сокращения работников железной дороги?
- Есть ли вероятность, что разберут рельсы?
- Когда будем ездить на новых электричках?
- Электричество дорожает, а билеты? А на "старые" электрички?
- Как сильно упадет объем грузов в портах?
- Зачем тратить почти миллион на референдум по портам?
- Что происходит с автоперевозками в Россию и Украину?
- Как автобусы вывозили жителей Латвии из Украины?
- Что будет с ценами на автобусы по Латвии?
- Автобусы в Россию еще ходят?
- Заставит ли рост цен на бензин пересесть на общественный транспорт?
- Что будет с ценами на такси?
- Что сегодня происходит автодорогами?
- Насколько безопасно сейчас летать на самолетах?
- Где летают российские гражданские самолеты?
- Сколько стоил уход AirBaltic из России и Беларуси?
- Потребует ли AirBaltic новых дотаций?
- Сколько теряем на доставке интернет-покупок и почтовых услуг?
- Сохраняется ли дорогая "зеленая политика" в сфере транспорта?
- Что будет со строительством Rail Baltica?