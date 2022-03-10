Как сильно ударит по транспортной сфере Латвии стремительное падение "железного занавеса" санкций вокруг России? Не опасно ли теперь летать? Правда ли, что рельсы в Россию собираются разобрать? А что тогда с железнодорожниками? Как отразится на транспортных ценах резкое удорожание энергии? И зачем сейчас затеяли референдум о портах стоимостью почти в миллион евро? Министр сообщений Талис Линкайтс ответил на вопросы ведущей передачи "Действующие лица" на LR-4 Валентины Артеменко и журналиста портала Delfi Кристины Худенко.

"Ситуация непростая, а транспортная отрасль обычно первой чувствует все вибрации", — признает Линкайтс. Но призывает "не красить все черной краской". Он рассказывает, что история Латвии уже знала очень серьезные потрясения в сфере логистики. "Например, в 1929-1930 годах наш экспорт в Советский союз 27 тысяч тонн, но началась рецессия, Советский союз развернул изоляционистскую политику — в 1937-1938 годах экспорт упал до 11 тысяч тонн. Порты в 1929-1930 годах переваливали 192 тысячи тонн, а в 1937-1938 годах — ноль. И ничего, выжили".

Министр ответил на такие вопросы: