Как сильно ударит по транспортной сфере Латвии стремительное падение "железного занавеса" санкций вокруг России? Не опасно ли теперь летать? Правда ли, что рельсы в Россию собираются разобрать? А что тогда с железнодорожниками? Как отразится на транспортных ценах резкое удорожание энергии? И зачем сейчас затеяли референдум о портах стоимостью почти в миллион евро? Министр сообщений Талис Линкайтс ответил на вопросы ведущей передачи "Действующие лица" на LR-4 Валентины Артеменко и журналиста портала Delfi Кристины Худенко.

"Ситуация непростая, а транспортная отрасль обычно первой чувствует все вибрации", — признает Линкайтс. Но призывает "не красить все черной краской". Он рассказывает, что история Латвии уже знала очень серьезные потрясения в сфере логистики. "Например, в 1929-1930 годах наш экспорт в Советский союз 27 тысяч тонн, но началась рецессия, Советский союз развернул изоляционистскую политику — в 1937-1938 годах экспорт упал до 11 тысяч тонн. Порты в 1929-1930 годах переваливали 192 тысячи тонн, а в 1937-1938 годах — ноль. И ничего, выжили".

Министр ответил на такие вопросы:

  • Литва отказалась от грузов из России, а Латвия?
  • А поезда-то еще ходят по железной дороге? Куда?
  • Будут ли еще сокращения работников железной дороги?
  • Есть ли вероятность, что разберут рельсы?
  • Когда будем ездить на новых электричках?
  • Электричество дорожает, а билеты? А на "старые" электрички?
  • Как сильно упадет объем грузов в портах?
  • Зачем тратить почти миллион на референдум по портам?
  • Что происходит с автоперевозками в Россию и Украину?
  • Как автобусы вывозили жителей Латвии из Украины?
  • Что будет с ценами на автобусы по Латвии?
  • Автобусы в Россию еще ходят?
  • Заставит ли рост цен на бензин пересесть на общественный транспорт? 
  • Что будет с ценами на такси?
  • Что сегодня происходит автодорогами?
  • Насколько безопасно сейчас летать на самолетах?
  • Где летают российские гражданские самолеты?
  • Сколько стоил уход AirBaltic из России и Беларуси?
  • Потребует ли AirBaltic новых дотаций?
  • Сколько теряем на доставке интернет-покупок и почтовых услуг?
  • Сохраняется ли дорогая "зеленая политика" в сфере транспорта?
  • Что будет со строительством Rail Baltica?
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