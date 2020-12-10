В начале декабря недовольство действиями правительства Латвии во время второй волны Covid-19 начало принимать организованные формы. На этой и на следующей неделе в Риге может пройти три акции протеста против ограничений, требования носить маски, всеобщей вакцинации и правительства в целом.



Несмотря на то, что в период чрезвычайной ситуации в собраниях и пикетах может участвовать не более 25 человек, в социальных сетях идет активная агитация: организаторы стараются привлечь внимание максимально широкой аудитории. По словам администратора рижских групп "Kur paēst?/Где поесть?" (50 тысяч участников), "Плявниеки" (26 тысяч участников) и "Кенгарагс" (22 тысячи участников) Ильи Шнайдера, в группах много публикаций и комментариев, направленных против ограничений, масок и прививок. Однако в последние недели их количество резко выросло — особенно это стало заметно после выступлений "фельдшера Марины". Шнайдер отмечает, что в последнее время видит множество призывов принять участие в акциях протеста 12 или 20 декабря.

Между тем, представители правоохранительных органов говорят о нулевой толерантности к тем, кто осознанно нарушает требования к эпидемиологической безопасности. В среду были задержаныдвое активных ковид-диссидентов — фельдшер Рижской Восточной клинической больницы (RAKUS) Марина Корнатовская и политический активист Валентин Еремеев.

"Я очень сомневаюсь в искренности организаторов таких акций, — заявил Delfi политолог Айгарс Фрейманис. — В кризисной ситуации всегда есть люди, которые пытаются что-то на этом заработать: влияние, узнаваемость, электорат. Чтобы использовать это по прошествии какого-то времени. Через год — на выборах в самоуправление, через два — в Сейм. Из воодушевляет успех явно популистских партий на прошлых выборах".



