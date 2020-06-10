Почему латвийские подданные уезжают жить за границу? Где их дом — там, в Латвии или нигде? Кем они там себя чувствуют — своими, чужими, латышами, гражданами мира? Хотят ли вернуться? Профессор ЛУ Михаил Хазан рассказал порталу Delfi о первых результатах нового большого исследования миграции (*), проведенного Институтом философии и социологии ЛУ.

Портал Delfi стал одним из самых популярных источников информации о Латвии для соотечественников, живущих за рубежом. Прошлой осенью исследователи миграции обратились в том числе и к зарубежной аудитории Delfi с призывом заполнить анкеты — рассказать, что побудило искать счастье там, где нас нет, как эмигрантам и их детям там живется и при каких условиях они готовы были бы вернуться.

Подобное большое исследование эмиграции проводилось последний раз в 2014 году, а опрос вернувшихся — в 2016 году. В прошлом году оба потока — 7702 человека, из которых 5796 эмигранты, 446 — их потомки, а 1460 — ремигранты — опрашивали одновременно. Тем более что многие латвийские подданные находятся в постоянном передвижении, поиске мест, где лучше. На вопросы анкеты ответили латвийские эмигранты из 116 стран, в том числе — из Саудовской Аравии, Тайваня, Сингапура, Замбии, Монголии, Гондураса, Папуа — Новой Гвинеи и даже из некогда нашего Тринидада и Тобаго.

Особенно исследователей интересовали изменения, которые произошли за последних пять лет. Отдельный блок посвящен детям, которые уехали или вернулись с родителями, и появились на свет за рубежом — удалось собрать информацию почти про трех тысяч детей: их жизнь, самочувствие, проблемы и достижения. Об этом расскажем отдельно. Ведь дети — одна из важных причин, по которой люди уезжают и возвращаются.

По оценкам Михаила Хазана, с 2000 по 2019 годы чистая эмиграция (уехавшие минус вернувшиеся) среди граждан и неграждан Латвии составила 315 тысяч человек. Конечно, общий размер латвийской диаспоры за рубежом намного больше — она включает супругов без латвийского подданства, рожденных уже там детей и "старую" эмиграцию — тех, кто уехал раньше, и их потомков.

Почти половина из недавно уехавших причиной отъезда называли неудовлетворенность общественно-политическими процессами и средой в Латвии. Среди покинувших страну в 2000-2014 годах таких ответов было меньше — всего 40%. Лучшие социальные гарантии за рубежом упомянули 38% недавних эмигрантов — тут особых изменений нет.