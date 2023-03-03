Минус 160 евро в год с каждого. "Конверты", мошенники и уклонение от налогов: FID начинает инфокампанию

Деньги не пахнут? Служба финансовой разведки (FID) полагает, что все-таки пахнут, и поэтому она в сотрудничестве с Криминальной полицией, Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) и Службой государственных доходов (VID) уже пятый год проводит кампанию по информированию общества о видах финансовых преступлений, рисках и действиях по их предотвращению.

В этом году кампания называется "Следы преступлений нельзя отмыть" (Nozieguma pēdas nevar atmazgāt): она сфокусирована на преступлениях, связанных с отмыванием денег.

Согласно данным опроса, проведенного FID в конце прошлого года, толерантность жителей к финансовым преступлениям в целом снижается. Общество также понимает, что уклонение от уплаты налогов, коррупция, отмывание денег, контрабанда акцизных товаров негативно сказываются на благосостоянии и качестве жизни общества. Однако значительная часть латвийцев готова совершать финансовые нарушения в своих интересах или использовать получаемые от них выгоды.

"Думаю, все мы слышали поговорку "деньги не пахнут". Она происходит из древнеримской истории и связана со специфическим налогом. Древнего Рима больше нет, но остается вопрос, пахнут деньги или нет. Бывают ли деньги грязными, подозрительными, токсичными, черными или серыми? По сути, это вечный вопрос происхождения денег", — заявил на пресс-конференции министр внутренних дел Марис Кучинскис.

Конфисковано почти полмиллиарда евро

В прошлом году в ходе уголовных процессов, расследуемых Госполицией, было конфисковано полученное преступным путем имущество на сумму 475 056 878 евро, сообщил начальник Главного управления Криминальной полиции Госполиции Андрей Гришин. Ежегодно в Латвии совершается от 30 до 35 тысяч различных видов преступлений. Согласно наблюдениям полиции в 80% случаев причиной становится корысть: люди пытаются нажиться за чужой счет и получить "легкие" деньги.