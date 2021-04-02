Почему с олигархами удалось разобраться лишь через 10 лет после объявленной им войны и есть ли второй шанс у Шлесерса? Почему Латвия в хвосте вакцинации и что творится в медицине? Почему так много устрашающей информации вокруг AstraZeneca? Недавно привившиеся этой вакциной экс-президент Латвии Валдис Затлерс рассказал, какой видит ситуацию, ведущей передачи "Действующие лица" на LR-4 Валентине Артеменко и журналисту портала Delfi Кристине Худенко.

В прошлом успешный травматолог-ортопед Валдис Затлерс с начала пандемии не сомневался в крепкой позиции латвийской медицины, несмотря на отсутствие финансирования. По его версии все держится на трех китах: вовремя реформированной системе скорой помощи, сохраненной инфекционной больнице с экспертами и Центре профилактики и контроля болезней, который сохранил свой профессионализм. Все это не значит, что реформы и денежные вливания не нужны, но пока медики держат оборону успешно.

Самому экс-президенту помогает сохранять бодрость духа "закалка прежней жизни": "После почти 30 лет жизненного опыта хирурга, а также опыта президента и депутата, я могу сказать, что мне не страшен страшный волк. Объем информации, которой я владею, настолько большой, что я могу довольно трезво оценивать, что и как происходит, как правильно и как неправильно. Людей, которые не привыкли работать с такими объемами информации, ее количество страшно раздражает — они становятся нервными и подозрительными. А мне всегда есть чем заняться".

Почему Латвия — в хвосте вакцинации Европы?