Кто виноват в сложившейся критической ковид-ситуации? Есть ли вероятность нового локдауна и режима ЧС? Кто за них заплатит? Когда вакцинируют детей и что будут менять в школьном тестировании? Как далека перспектива полевых госпиталей, сортировки больных, помощи братских стран и твиндемии? Министр здравоохранения Даниэлс Павлютс ответил на вопросы ведущей передачи "Действующие лица" на LR-4 Валентины Артеменко и журналиста портала Delfi Кристины Худенко.

"Министерство здравоохранения весь август и сентябрь фактически клянчило, чтобы были внедрены ограничительные меры… пока не превысили границу 500 госпитализированных, — пожаловался министр Павлютс. — На той неделе правительство, наконец, приняло решение перейти на оказание медицинских услуг в "желтом режиме" — с сертификатами любого вида (в том числе — негативные тесты), но этого совершенно недостаточно, это уже слишком мягкая мера…"

Новая серия ограничений, которую в четверг рассмотрел Совет по управлению кризисом, — это новый уровень опасности. Действовать приходится более строго, чем это можно было сделать раньше. Виновники сегодняшней ситуации, как вытекает из слов министра, невакцинированные, а также… отношение к ситуации избирателей - политики лишь отражают их мнения и настроения: "Первую половину сентября жители категорически ничего не хотели слышать о ковиде и ограничениях…"

Даниэл Павлютс ответил на вопросы: