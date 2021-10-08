Кто виноват в сложившейся критической ковид-ситуации? Есть ли вероятность нового локдауна и режима ЧС? Кто за них заплатит? Когда вакцинируют детей и что будут менять в школьном тестировании? Как далека перспектива полевых госпиталей, сортировки больных, помощи братских стран и твиндемии? Министр здравоохранения Даниэлс Павлютс ответил на вопросы ведущей передачи "Действующие лица" на LR-4 Валентины Артеменко и журналиста портала Delfi Кристины Худенко.

"Министерство здравоохранения весь август и сентябрь фактически клянчило, чтобы были внедрены ограничительные меры… пока не превысили границу 500 госпитализированных, — пожаловался министр Павлютс. — На той неделе правительство, наконец, приняло решение перейти на оказание медицинских услуг в "желтом режиме" — с сертификатами любого вида (в том числе — негативные тесты), но этого совершенно недостаточно, это уже слишком мягкая мера…"

Новая серия ограничений, которую в четверг рассмотрел Совет по управлению кризисом, — это новый уровень опасности. Действовать приходится более строго, чем это можно было сделать раньше. Виновники сегодняшней ситуации, как вытекает из слов министра, невакцинированные, а также… отношение к ситуации избирателей - политики лишь отражают их мнения и настроения: "Первую половину сентября жители категорически ничего не хотели слышать о ковиде и ограничениях…"

Даниэл Павлютс ответил на вопросы:

  • Почему так медлили с введением ограничений?
  • Будет ли объявлена чрезвычайная ситуация?
  • Что творится в больницах сейчас?
  • Как и когда Латвия попросит помощи "со стороны"?
  • Где и когда могут построить "полевой госпиталь"?
  • Где слабые места системы здравоохранения?
  • Как готовится Латвия к твиндемии (ковид + грипп)?
  • Кто виноват в стремительном росте заболеваемости?
  • Как решают проблему дефицита вакцины Janssen?
  • Когда вакцинируют детей до 12 лет?
  • Что будет людям с поддельной вакцинацией?
  • Что будет медикам, которые выдали лже-сертификат?
  • Почему не оплачивают больничные с первых симптомов?
  • Надо ли менять алгоритм тестов в школах?
  • Как ужесточат контроль за соблюдением ограничений?
  • Будет ли новый локдаун?
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