Последние полгода жизни Оярс чувствовал себя особенно счастливым — все шло хорошо и в отношениях, и в общении с маленькой дочкой, были мысли о планах на будущее. Когда в мае молодого мужчину нашли мертвым — под ковшом минитрактора — местные стали говорить о том, что произошел несчастный случай. Но это было не так — в 28 лет у Оярса внезапно остановилось сердце.

Когда у родителей прошел первый шок, они решили выяснить, как у молодого и здорового мужчины могло внезапно остановиться сердце, и является ли простым совпадением то, что за 19 дней до смерти Оярс получил первую дозу вакцины. С того момента, как они обратились в учреждения, прошло более полугода, но получить четкого и обоснованного заключения экспертов им так не удалось. Не разъяснили родителям и непонятные вопросы.

DELFI ознакомился с ответами Государственного агентства лекарств (ГАЛ) и Инспекции здравоохранения, из которых можно заключить — как минимум, проблема состоит в коммуникации с родственниками после смерти их близких, наступившей по неясным причинам вскоре после вакцинации.

Случай Оярса — не единственный. Несколько месяцев назад DELFI писал про Ивету, которая хотела выяснить, связана ли вакцинация со смертью ее мамы. Прошло более семи месяцев, но Ивета так и не получила ответа от ГАЛ.