Как работникам бороться за свои права? Чтобы зарплаты повышали, сверхурочные оплачивали, невакцинированных не увольняли, а трудовые споры решались не только в пользу работодателей… Об этом глава Союза свободных профсоюзов Эгилс Балдзенс рассказал ведущей передачи "Действующие лица" на LR-4 Анастасии Осмоловской и журналисту портала Delfi Кристины Худенко.

На сегодня лишь каждый десятый работник Латвии состоит в профсоюзах. Это не так уж мало: в США этот показатель составляет 8%, а во Франции — всего 6%. Скромнее эти показатели и в Литве с Эстонией. Но нам очень далеко до Скандинавии. К примеру, в Швеции в профсоюзах числятся 84% трудящихся и вместе им удается творить чудеса. Эгилс Балдзенс признает, что подавляющее большинство латвийских членов профсоюза состоят в этих организациях по инерции — с советских времен, когда в санатории ездили по профсоюзным путевкам, а колбаса отпускалась членам профсоюза.

Молодых людей до 25 лет в плотных рядах борцов за права трудящихся Латвии — всего 16%. "Это поколение индивидуалистов, которые считают, что все могут сами. Тем более, когда семья поддерживает поначалу, — поясняет Балдзенс. — Надо учитывать, что у нас много маленьких предприятий, где трудятся 10-20 работников — там вопросы решаются без посредников. А вот для больших компаний, где больше 50 работников, очень важно иметь посредника, который представлял интересы трудящихся — каждому в отдельности до руководителя не достучаться".

В принципе, Балдзенс считает латвийский Закон о труде — хорошим. "Другое дело, как его у нас соблюдают, — говорит он. — У нас есть такие права, о которых литовцы и эстонцы только мечтают. Например, при увольнении членов профсоюза согласование условий с профсоюзом. Так что прав у членов профсоюза больше. Мы выиграваем около 70 процентов тяжб с работодателями. А в некоторых отраслях и 80%".

Особенно люди задумались о своих правах на работе в кризис пандемии. Но защитить их зачастую некому.

Эгилс Балдзенс ответил на такие актуальные вопросы: