Работают ли в "неотложной помощи" невакцинированные медики? Как медики относятся к непривитым пациентам? Будут ли выбирать, кого лечить? Можно ли получить срочный вызов за деньги? Что будет, если медики "выгорят"? А если приемные отделения будут переполнены? Пора ли вводить ограничения? Директор Cлужбы неотложной медицинской помощи (NMPD) Лиене Ципуле ответила на вопросы ведущей передачи "Действующие лица" на LR-4 Валентины Артеменко и журналиста портала Delfi Кристины Худенко.

Лиене Ципуле возглавляет Cлужбу неотложной медицинской помощи, где трудятся более 3 000 сотрудников, уже больше двух с половиной лет. За это время ей удалось существенно повысить оплату труда медиков и заполнить значительную часть вакансий. Мало того, этим летом Ципуле балотировалась на выборах в самоуправление своего Огрского края, а теперь должна исполнять и обязанности депутата, в первую очередь, решая проблемы огрских медиков и соцслужб.

Между тем ситуация пандемии снова набирает обороты. Связанных с Covid-19 вызовов "неотложки" становится все больше. Каждую неделю у медиков наращивается плюс 10 вызовов. Если на прошлой неделе было в среднем 40 "ковидных" вызовов в день, то на этой — более 50. Госпитализируют далеко не всех — примерно 60-70 процентов от вызовов.

Лиене Ципуле ответила на вопросы:

  • В какую больницу кого везут?
  • Как ситуация с госпитализацией отличается по Латвии?
  • Что, если больницы переполнятся?
  • Правда, что дети и подростки чаще болеют "дельтой"?
  • Как много вакцинированных попадают в больницу?
  • Есть ли невакцинированные сотрудники в "неотложке"?
  • Отличается ли отношение к вакцинированным и невакцинированным пациентам?
  • Участились ли вызовы на классические диагнозы?
  • Как часто приемные отделения переполнены?
  • Когда на вызовы без угрозы жизни выезжать не будут?
  • В каких случаях за вызов придется платить?
  • Как обслуживаются иностранцы?
  • Хватает ли медиков на "скорой"?
  • Работает ли вертолет?
  • Чем закончилось нападение ковид-диссидента на медика?
  • Чем грозит эмоциональное выгорание медиков?
  • Приезжают ли на вызов к перепившим на улицах?
  • Кто, кроме родственников, может узнать, куда увезли человека?
  • Хватает ли денег службе "неотложки"?
  • Пора ли вводить новые ограничения?
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