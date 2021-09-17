Работают ли в "неотложной помощи" невакцинированные медики? Как медики относятся к непривитым пациентам? Будут ли выбирать, кого лечить? Можно ли получить срочный вызов за деньги? Что будет, если медики "выгорят"? А если приемные отделения будут переполнены? Пора ли вводить ограничения? Директор Cлужбы неотложной медицинской помощи (NMPD) Лиене Ципуле ответила на вопросы ведущей передачи "Действующие лица" на LR-4 Валентины Артеменко и журналиста портала Delfi Кристины Худенко.

Лиене Ципуле возглавляет Cлужбу неотложной медицинской помощи, где трудятся более 3 000 сотрудников, уже больше двух с половиной лет. За это время ей удалось существенно повысить оплату труда медиков и заполнить значительную часть вакансий. Мало того, этим летом Ципуле балотировалась на выборах в самоуправление своего Огрского края, а теперь должна исполнять и обязанности депутата, в первую очередь, решая проблемы огрских медиков и соцслужб.

Между тем ситуация пандемии снова набирает обороты. Связанных с Covid-19 вызовов "неотложки" становится все больше. Каждую неделю у медиков наращивается плюс 10 вызовов. Если на прошлой неделе было в среднем 40 "ковидных" вызовов в день, то на этой — более 50. Госпитализируют далеко не всех — примерно 60-70 процентов от вызовов.

Лиене Ципуле ответила на вопросы: