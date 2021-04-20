Борьба за сохранение роли латышского языка и необходимость предоставить русскоязычным жителям информацию, связанную с общественным здоровьем и безопасностью — конфликт интересов, который остро обозначился в связи с кампанией по вакцинации от Covid-19. Чтобы добиться роста темпов вакцинации, говорить о прививках с жителями нужно на их родном языке, в том числе — и на русском, утверждают специалисты по коммуникации. Однако правовые нормы, защищающие использование государственного языка, не допускают этого.

Информация только по запросу

Вопрос об информировании русскоязычных жителей оказался на повестке дня в тот момент, когда DELFI анализировал, почему в нескольких самоуправлениях Латгале особенно низкий уровень интереса к вакцинации. Причины этому были разные, и среди них — вынесение части жителей Латгале за скобки латвийского информационного пространства.

Изначально проектное Бюро вакцинации планировало распространять среди русскоязычной аудитории печатные материалы о вакцинации на русском языке, говорит представитель бюро Агнесе Стразда. Однако пришлось столкнуться с двумя проблемами. Во-первых, в Латвии нет регистра, из данных которого можно узнать, к кому из жителей можно обращаться на русском языке. И даже если такие данные были бы, рассылать печатные материалы на русском все равно нельзя.

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