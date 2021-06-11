С вакцинацией в 50 раз меньше шансов заболеть Covid19, но люди все равно не торопятся. Значит, их всеми силами будут подталкивать: сперва пряниками — льготами и послаблениями для вакцинированных, а потом кнутом — необходимостью самим оплачивать тесты. Кроме "ковида", проблем в медицине тоже хватает, а вот денег — нет. Министр здравоохранения Даниэл Павлютс ответил на вопросы ведущей Валентины Артеменко передачи "Действующие лица" на LR-4 и журналиста портала Delfi Кристине Худенко.

  • Когда можно будет приехать в Латвию по "незначительной причине"?
  • Дают ли европейские ковид-сертификаты дают равные возможности по ЕС?
  • Нужны ли будут тесты для прилета в Латвию?
  • Можно ли пожилым людям заказать бумажный сертификат?
  • Кто считается переболевшим и может получить сертификат?
  • Получат ли сертификат те, у кого анализ показывает антитела?
  • Какие возможности будут у противников прививок?
  • Будут ли послабления для детей до 12 лет (для них нет вакцин)?
  • Будет ли государство оплачивать тесты тем, кто не вакцинируется?
  • Когда инвалидов 2-й группы освободят от пациентских взносов?
  • На что выделят деньги в новом году?
  • Что будет в новом плане борьбы с онкологией 2022-2024?
  • Будут ли бороться с подорожанием лекарств?
  • Когда люди смогут вовремя попасть к специалистам?

На сегодня первую вакцину в Латвии получила уже треть населения, вторую — каждый пятый взрослый. По первому показателю мы отстаем от среднего уровня Европы, по второму идем в ногу. "Все не так уж плохо. Пока темп держим, но интерес относительно первых доз падает, говорит Павлютс. — Думаю, со временем люди убедятся, что вакцинация дает не только защиту от болезни, но и разные дополнительные возможности вернуться к нормальной жизни. И тогда они начнут упрекать нас и себя, что вовремя не пошли вакцинироваться. Так что не откладывайте: вакцины есть, медики вас ждут!"
По мнению министра, сегодняшнее снижение статистики связано с улучшением погоды — люди больше времени проводят на свежем воздухе. Вакцинация тоже оказывает влияние на сокращение распространения болезни. Поэтому в Европе наметилась тенденция на облегчение перемещения вакцинированных и переболевших людей. Отдельная статья — "красные страны", где заболеваемость высока и распространены опасные штаммы.

Дают ли европейские ковид-сертификаты равные возможности по ЕС?

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