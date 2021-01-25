В Сети можно встретить подборки забавных и странных законов, которые по историческим и другим причинам действуют в различных странах мира. Портал DELFI изучил законы латвийских самоуправлений и городов, и рассказывает о самых интересных ограничениях, которые удалось найти.

Следует отметить, что в Латвии нет действующих ограничений из XVIII или XIX века, как, к примеру, в Великобритании, где запрещено входить в здание Парламента в рыцарских доспехах. Причиной этому стала и неоднократная смена власти, и проведенная в Латвии кодификация нормативных актов, которая фактически исключает возможность присутствия таких исторических рудиментов.

Попрошайничество и гадания