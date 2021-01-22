Нельзя не знать, на что будешь жить завтра! Глава СГД о пособиях, слежке за счетами и войне с "тенью"

Пособия и отсрочки не означают, что не надо платить налоги. Потенциальные мошенники хорошо известны. За доходами будут следить по банковским счетам и не только, предлагая заплатить налоги по-честному. После отмены микроналогов под прицел попадет контрольная группа — так определят, растет ли "тень". Глава СГД Иева Яунземе ответила на насущные вопросы ведущей передачи "Действующие лица" LR-4 Валентины Артеменко и журналиста портала Delfi Кристины Худенко.
В кризисное время от щедрости Службы госдоходов в раздаче пособий и отсрочек по налогам для многих зависит, на что они будут жить завтра. При этом никто не отменял главную задачу СГД — пополнять госбюджет за счет собранных налогов. И если одни ждут побольше денег, с других надо как можно больше получить. Амбициозный план главы СГД Иевы Яунземе в новом году, чтобы даже после всех налоговых реформ с отменой льготных режимов никто не ушел в "тень". И заниматься этим службы будет по всем доступным каналам. Кстати, в СГД даже в кризис есть вакансии на рабочие места.
Как выплачивают Covid-пособия?
- СГД в этом процессе — агент по выплатам: рассматриваем заявления от предпринимателей, обладателей патентов и самозанятых и переводит деньги. В декабре получили больше 35 тысяч заявлений, и выплатили больше 22 млн евро за неполный ноябрь и декабрь.
Анализ показал, что потенциально заявку могло бы подать больше работодателей. Почему они этого не делают? Система ведь несложная: простенькая заявка и ежемесячные декларации по зарплате и налогу на добавленную стоимость. Конечно, случается и обратное: обращаются предприниматели, у которых оборот не снизился, а то и вырос, или летом они возобновили работу, а по зарплатам указывают "ноль". В таких случаях мы отказываем.
Мы получаем до трех тысяч звонков в день с разными вопросами. Подать заявку можно только в электронном виде. Тем, кто с этим не справляется, придется подождать ответа консультанта на телефоне. Но поверьте, это очень просто! Заполнить три цифры и нажать enter.
Почему пособия такие маленькие?
- Размер пособия зависит от зарплаты, с которой был уплачен соцналог. Правительство даже установило минимум: если человек получал меньше минимума на ноябрь и декабрь — минимальное пособие 330 евро за месяц (пропорционально дням), а с января — от 500 евро. К примеру, если раньше работодатель декларировал зарплату повара 319 евро — так он и получит, а в январе это уже будет 500 евро. Если на вас декларировали минимум — больше него вы и не получите.
Как долго будут платить пособия по простою?
- Кабинет министров уже принял решение, что пособия будут в силе до июня, но при условии, что после отмены чрезвычайной ситуации пандемия еще будет влиять на бизнес. Если все откроется (ограничения снимут), то и на пособия возможностей станет меньше.
Могут ли попросить вернуть пособия?
- Весной мы платили авансовые пособия — тогда случаи переплаты были, мы просили вернуть. В ноябре-декабре мы уже платим по факту: был занят — был, не был — так не был. Но если получателя пособия увольняют в этом месяце или следующем — пособие за простой надо будет вернуть. Ведь идея пособия: его выплачивают, чтобы не увольняли.
Конечно, бывают случаи, когда для показа меньшего оборота предприятия скрывают какие-то факты работы, а потом мы эти деньги видим по декларациям — и тогда могут быть последствия по возврату пособия. Это уже риск предприятия.
Как определяют мошенников с пособием?
- Есть предприятия с "потенциалом" на мошенничество — мы их довольно хорошо знаем. Когда я работала в Совете по конкуренции, у меня были предприятия, участвовавшие в картельных сговорах. Сейчас некоторые из этих предприятий всплывают в моей работе в СГД. Сложился целый список компаний, которые все время ищут "возможности".
К примеру, звонит нам работник: работодатель требует вернуть 200 евро, потому что он отчислил на меня больше налогов, почему я должен ему отдавать? Смотрим в наш список: это предприятие, у которого все время все плохо, оно все время просит продления уплаты налогов и ищет варианты, как поменьше заплатить, да еще публично жалуется на государство. Поверьте, у предприятий, которым мы отказываем, шлейф тянется такой, что его серым не назовешь — он чернее черного.
Как получить отсрочку по уплате налогов?
Есть устойчивое мнение, что перед тем, как дать отсрочку по налогам, предприятия так тщательно проверяют, что могут выявить нарушений или ошибок на гораздо большую сумму. Поэтому некоторые коммерсанты опасаются просить помощь.
- С просьбой о продлении сроков уплаты налогов к нам обратились 23 тысячи предпринимателей — значит, так много людей нас не боятся. Почему же другие боятся? На сегодня мы не проверяем ничего вручную — у нас есть компьютерная программа, которая смотрит критерии, установленные Кабинетом министров. В первую очередь, это спад оборота. Даже на долги уже не смотрим.
У нас есть три режима отсрочек по налогам. Обычный — на год — это для предприятий, не затронутых пандемией. Второй — на год-три — для тех, кто затронут не так сильно. Третий — для пострадавших, там своя история. Но сразу уточню: отложить — не значит, что можно работать и ничего не платить год или три. Если предприятие работает, то ваш долг просто растягивается на более длинный срок. На сегодня насчитано 8 тысяч клиентов, которых затронула пандемия — им продлили уплату налогов на 166 млн евро.
У нас были случаи, когда предприятие выплатило миллионы дивидендов, а потом попросили у нас продление по налогам — мы отказали. Еще ситуация: человек до того владел тремя компаниями, которые не выказывали излишнего рвения в уплате налогов, а тут он сообщает, что учредил новую фирму и просит на нее продление — мы ему говорим: извини, сперва разберись с теми долгами, объяви неплатежеспособность или покажи, как собираешься платить с четвертой компании.
По Закону о налогах и пошлинах физические лица тоже могут попросить об отсрочке уплаты налогов.
Почему в других странах помощь щедрее?
- Везде по-разному. Например, в Великобритании пособия дают только тем предприятиям, которые работают не меньше трех лет. А у нас — так.
Сколько налогов принес Латвии 2020 год?
- Структура нашего госбюджета очень интересна. Скажем, в Финляндии все группы — большой, малый и средний бизнес — вносят примерно одинаковый вклад в госбюджет. В Латвии ситуация такая, что 1800 предприятий пополняют 80% бюджета страны, а следующие 10% бюджета — от других 10 000 предприятий. В основном бюджет состоит из налога на добавленную стоимость и акциза, которые собирают большие предприятия.
Конечно, у некоторых из этих предприятий есть проблемы, но в целом большинство из них зарплату как платили, так и платят. Хорошо, что они не такие недисциплинированные, как в других странах и не пытаются увильнуть. Конечно, прошлый год трудно сравнивать с экономически хорошим 2019 годом, но тогда и амбиции на бюджет были больше. От 2020 года никто не ждет налогов больше, чем развивается экономика, но те, кто работали на экспорт — так и продолжали. Строительство, промышленность, IT пошли вверх. Тех, кто терял доход, мы хорошо видим — пособия платим в торговле, ресторанах-барах, туризме…
Как СГД следит за банковскими счетами?
Правда ли, что СГД использует информацию об обороте средств конкретных физлиц на банковском счете для автоматического начета недоплаченного налога, если доход отличается?
- Конечно, мы будем использовать данные по обороту на счетах — мы обязаны это делать. Но автоматически начислять налог по этой информации не будем. Как и в прошлом году, будем писать конкретному лицу вопросы: видим, что ваш доход больше указанного — пожалуйста, объясните, почему это так.
Как платят налог за работу-онлайн в другой стране?
- Если вы резидент Латвии и работаете физически из Латвии, значит и налоги должны платить здесь. Если зайдете в электронную декларацию, там есть отдельный бланк "Работа на работодателя-нерезидента". Налоги вы платите, как любой резидент. Насчет того сможете ли вы уйти в оплачиваемый отпуск, — вопрос не ко мне, но все остальные социальные гарантии, если есть социальные взносы, будут вам полагаться.
Уйдут ли в "тень" бывшие "микрики" и "патентники"?
Бывшая министр финансов Дана Рейзниеце-Озола спрогнозировала, что отмена облегченных налоговых режимов и патентов убьет или принудит уйти в тень многих налогоплательщиков.
- Работа у нас такая: все время следить за налогоплательщиками. В связи с реформой, точнее улучшением, налоговой системы, у нас есть контрольная группа, за которой мы следим — как будет меняться дисциплина налогоплательщиков в связи с переменами. Я помню прошлый кризис, когда в "тень" ушла и не вернулась большая часть налогоплательщиков. Сейчас у меня большие амбиции: чтобы теневая экономика сохранилась хотя бы на уровне 2019 года.
Как считать "прогнозируемый доход"?
- С июля самозанятым придется сообщать прогнозируемый доход за квартал. Но зачастую они сами до последнего момента не знают, какие будут заказы и когда за них заплатят.
Не хочу никому читать морали, пусть каждый живет, как умеет и как позволяет его финансовая грамотность, но у меня простой вопрос: у всех есть жилье, всем надо кушать, у многих есть дети — мы же как-то планируем свой бюджет?
Поэтому, как сказал в рабочей группе министр финансов, есть программа переквалификации, получения новой профессии… Например, всегда есть работа в Службе госдоходов. А не знать, чем три месяца кормить детей — это для меня неприемлемо! Так что никаких изменений в этой норме не предусмотрено.
Будут ли сюрпризы с возвратом "прогрессивного" минимума?
- Уже трудно назвать это сюрпризом — такая система стабильно работает два года. Если ты выбираешь маленькую ставку налога, а потом получишь денег больше — по итогам года надо будет доплатить.
Как пойдет возврат оправданных расходов?
- Будем это делать максимально быстро. Так быстро, как в прошлом году, мы раньше этого не делали. Главное, подавайте вовремя декларации, а мы уж поторопимся, чтобы деньги к вам вернулись быстрее.
Чем радует Таможенная служба?
- Надо отметить, что жизнь всюду замерла, а контрабандисты — нет. Хоть жизнь у них и нелегкая — границы контролируются, как никогда. Деньги нужны каждому. Спирт-водку стали возить поменьше, доминируют сигареты из Беларуси. За год наша таможня задержала 73 млн контрабандных сигарет. Если раньше это были единичные случаи, то теперь — поток: с утра, днем и вечером. Хорошая новость: цена сигарет на "черном рынке" поднялась, а значит, контрабанды станет меньше. Казалось бы, холодно, трудно закопать, но копают и копают. Наркотики тоже идут по почте и в грузах: есть спрос — есть предложение… Тут очень помогают наши четвероногие друзья — собаки. Последний груз в 9 млн сигарет нашел именно пес — друг человека и враг контрабандистов.