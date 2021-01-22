Нельзя не знать, на что будешь жить завтра! Глава СГД о пособиях, слежке за счетами и войне с "тенью"

Пособия и отсрочки не означают, что не надо платить налоги. Потенциальные мошенники хорошо известны. За доходами будут следить по банковским счетам и не только, предлагая заплатить налоги по-честному. После отмены микроналогов под прицел попадет контрольная группа — так определят, растет ли "тень". Глава СГД Иева Яунземе ответила на насущные вопросы ведущей передачи "Действующие лица" LR-4 Валентины Артеменко и журналиста портала Delfi Кристины Худенко.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

В кризисное время от щедрости Службы госдоходов в раздаче пособий и отсрочек по налогам для многих зависит, на что они будут жить завтра. При этом никто не отменял главную задачу СГД — пополнять госбюджет за счет собранных налогов. И если одни ждут побольше денег, с других надо как можно больше получить. Амбициозный план главы СГД Иевы Яунземе в новом году, чтобы даже после всех налоговых реформ с отменой льготных режимов никто не ушел в "тень". И заниматься этим службы будет по всем доступным каналам. Кстати, в СГД даже в кризис есть вакансии на рабочие места.

Как выплачивают Covid-пособия?



- СГД в этом процессе — агент по выплатам: рассматриваем заявления от предпринимателей, обладателей патентов и самозанятых и переводит деньги. В декабре получили больше 35 тысяч заявлений, и выплатили больше 22 млн евро за неполный ноябрь и декабрь.

Анализ показал, что потенциально заявку могло бы подать больше работодателей. Почему они этого не делают? Система ведь несложная: простенькая заявка и ежемесячные декларации по зарплате и налогу на добавленную стоимость. Конечно, случается и обратное: обращаются предприниматели, у которых оборот не снизился, а то и вырос, или летом они возобновили работу, а по зарплатам указывают "ноль". В таких случаях мы отказываем.

Мы получаем до трех тысяч звонков в день с разными вопросами. Подать заявку можно только в электронном виде. Тем, кто с этим не справляется, придется подождать ответа консультанта на телефоне. Но поверьте, это очень просто! Заполнить три цифры и нажать enter.

Почему пособия такие маленькие?



- Размер пособия зависит от зарплаты, с которой был уплачен соцналог. Правительство даже установило минимум: если человек получал меньше минимума на ноябрь и декабрь — минимальное пособие 330 евро за месяц (пропорционально дням), а с января — от 500 евро. К примеру, если раньше работодатель декларировал зарплату повара 319 евро — так он и получит, а в январе это уже будет 500 евро. Если на вас декларировали минимум — больше него вы и не получите.

Как долго будут платить пособия по простою?



- Кабинет министров уже принял решение, что пособия будут в силе до июня, но при условии, что после отмены чрезвычайной ситуации пандемия еще будет влиять на бизнес. Если все откроется (ограничения снимут), то и на пособия возможностей станет меньше.

Могут ли попросить вернуть пособия?



- Весной мы платили авансовые пособия — тогда случаи переплаты были, мы просили вернуть. В ноябре-декабре мы уже платим по факту: был занят — был, не был — так не был. Но если получателя пособия увольняют в этом месяце или следующем — пособие за простой надо будет вернуть. Ведь идея пособия: его выплачивают, чтобы не увольняли.

Конечно, бывают случаи, когда для показа меньшего оборота предприятия скрывают какие-то факты работы, а потом мы эти деньги видим по декларациям — и тогда могут быть последствия по возврату пособия. Это уже риск предприятия.

Как определяют мошенников с пособием?



- Есть предприятия с "потенциалом" на мошенничество — мы их довольно хорошо знаем. Когда я работала в Совете по конкуренции, у меня были предприятия, участвовавшие в картельных сговорах. Сейчас некоторые из этих предприятий всплывают в моей работе в СГД. Сложился целый список компаний, которые все время ищут "возможности".

К примеру, звонит нам работник: работодатель требует вернуть 200 евро, потому что он отчислил на меня больше налогов, почему я должен ему отдавать? Смотрим в наш список: это предприятие, у которого все время все плохо, оно все время просит продления уплаты налогов и ищет варианты, как поменьше заплатить, да еще публично жалуется на государство. Поверьте, у предприятий, которым мы отказываем, шлейф тянется такой, что его серым не назовешь — он чернее черного.

Как получить отсрочку по уплате налогов?



Есть устойчивое мнение, что перед тем, как дать отсрочку по налогам, предприятия так тщательно проверяют, что могут выявить нарушений или ошибок на гораздо большую сумму. Поэтому некоторые коммерсанты опасаются просить помощь.

- С просьбой о продлении сроков уплаты налогов к нам обратились 23 тысячи предпринимателей — значит, так много людей нас не боятся. Почему же другие боятся? На сегодня мы не проверяем ничего вручную — у нас есть компьютерная программа, которая смотрит критерии, установленные Кабинетом министров. В первую очередь, это спад оборота. Даже на долги уже не смотрим.

У нас есть три режима отсрочек по налогам. Обычный — на год — это для предприятий, не затронутых пандемией. Второй — на год-три — для тех, кто затронут не так сильно. Третий — для пострадавших, там своя история. Но сразу уточню: отложить — не значит, что можно работать и ничего не платить год или три. Если предприятие работает, то ваш долг просто растягивается на более длинный срок. На сегодня насчитано 8 тысяч клиентов, которых затронула пандемия — им продлили уплату налогов на 166 млн евро.