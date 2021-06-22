3 июня Сейм утвердил в должности четырех новых министров: министра образования и науки Аниту Муйжниеце, министра благосостояния Гатиса Эглитиса и министра внутренних дел Марию Голубеву. В старое кресло вернулся министр экономики Янис Витенбергс. Кто они такие — новые министры, сколько они зарабатывают и что им принадлежит, а также чего от них ожидают представители соответствующих отраслей? В этом разбирается DELFI.

Диалог, зарплаты, равноправие — чего ожидают от Голубевой

Президент Латвийского Объединения профсоюза полицейских заявил порталу DELFI, что от нового министра внутренних дел сложно ожидать реальных действий, учитывая, что до смены министров остается 14 месяцев. По его словам, "мы можем надеяться, но чисто формально, на повышение зарплаты и понимание, что везде, где это возможно, в условиях пандемии будет сохранен 24-часовой рабочий график, обеспечение Госполиции рабочими помещениями, воссоздание Полицейской академии".