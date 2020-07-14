В центре Краславы, недалеко от дворца, с 1994 года находится памятник немецкому генералу Отто Ланцелле, погибшему на том же месте 79 лет назад — 3 июля 1941 года. Ланцелле, возможно, является единственным генералом вермахта, чья память увековечена на территории Латвии.

Запись о том, что существует такой памятник, появилась в Twitter недавно — и для многих жителей Латвии это стало неожиданным открытием. Как выяснил портал DELFI, памятник немецкому генералу в 1994 году с разрешения самоуправления установил его сын Крафт Ланцелле.

Генерал Отто Квирин Ланцелле родился в 1885 году в немецком городе Ксантене. Во время Первой мировой войны командовал артиллерийским взводом, был неоднократно награжден. После войны, в 1923 году, Ланцелле вступил Национал-социалистическую немецкую рабочую партию и принимал участие в организованном Адольфом Гитлером Пивном путче. В 1932 году он начал службу в вермахте. Летом 1941 года, когда Германия напала на Советский Союз, Ланцелле командовал 121-й пехотной дивизией, входившей в состав группы армий "Север". 3 июля 1941 года он погиб в ходе боевых действий в Краславе.