Актер Нового Рижского театра Андрис Кейшс снялся в фильме "Вкус воды" в роли человека, чье сознание взял под контроль лидер секты, обещающий всем абсолютную свободу. Как такое происходит? Как не поддаваться? Надо ли людям культуры участвовать в политике? Почему Кейшс выступил в защиту Чулпан Хаматовой, но понимает и тех, кто ее осудил? Допускает ли демократия другое мнение о войне? А можно не выражать никакого мнения, как это сделал Влад Наставшев?

В конце марта Андрис Кейшс опубликовал пост о приеме на работу в НРТ Чулпан Хаматовой: "Часть нашего общества возмущена и сердится на то , что человек, который в 2012 году выразил поддержку Путину, теперь в нашем театре. Видя, что происходит в Украине, меня такая реакция не удивляет и кажется абсолютно понятной. Однако — если сохранять покой и ясный рассудок — (можно вспомнить), что после того (предвыборного) клипа 2012 года Чулпан публично защищала и панк-рок группу Pussy Riot, и Серебренникова… Публично. Это было мнение против позиции Кремля. И на него требовалось много мужества. Я очень ценю это.

Кроме того, любому профессионалу кино и театра понятно, что Чулпан — актриса высокого уровня. Я думаю, что сейчас, если бы Чулпан была в Москве, на ее двери была бы нарисована буква "Z". Слава Украине!" - написал Кейшс.

С войной в Украине оказалась тесно связанной и последняя киноработа Андриса Кейшса — фильм "Вкус воды", снятый прошлым летом. Герой Андриса — один из участников многомиллионного проекта "Дом воды" — таинственной организации-секты, которую возглавляет некий Мастер. Торгуя "стурктурированной водой", якобы способной излечить от любой душевной и физической хвори, Мастер под ярлыками "иного мнения", "полной свободы" и "своей правды" пропихивает откровенную ложь. Перепившие "новой истины" адепты готовы слепо исполнять любое желание лидера, даже идти на смерть…

"Фильм снимался до войны, но там заложены очень важные сегодня вопросы. Кому верить, а кому — нет? - рассуждает Андрис. - Если у тебя есть свой Мастер, насколько ты готов ему отдаться, а насколько сохранить себя? Готов ли ты умереть за него? Как писал один мой друг, этот фильм про ситуацию, когда маленький человек не может сделать выбор — он умирает".

- На ваш взгляд, очень сильного актера, к тому же гениально сыгравшего на сцене НРТ роль Остапа Бендера, насколько легко манипулировать людьми?

- Со всеми по-разному. Вокруг так много информации, а в войну это еще и предельно эмоциональная информация — она человека буквально накрывает. Если говорить обо мне, то я человек не столько интеллекта, сколько эмоций, поэтому всегда стараюсь обращаться к фактам — тогда я не теряю себя. Знаю, как только я вижу плачущего ребенка, теряю всякую способность анализировать, становлюсь злым, буквально хочется убить всех обидчиков.

То есть через эмоциональную информацию на меня можно воздействовать. Людьми аналитического склада - у кого по математике были "десятки" — можно манипулировать с помощью нечестных фактов.

- Какие источники помогают вам ориентироваться сегодня?

- Например, смотрю портал "Медуза" и ютуб-канал "Живой гвоздь", которые делают журналисты "Эхо Москва". Также читаю латвийские порталы — мне важно видеть позицию моей страны.

- В позиции местных изданий эмоций очень много. И это понятно почему: для латышей Украина — повторение того, что было с ними во Вторую мировую.

- Именно так! Мы видим, что российская армия пришла на чужую территорию и абсолютно себя с этим идентифицируем. Мы как будто сами там, под танками. Посмотрел репортаж из подвала в Мариуполе — и не можешь с этим жить как раньше. Раньше я любил выставлять в соцсетях добрые фотографии. Например, в этом году у меня были хорошие снимки с празднования Пасхи, но я не смог их выложить, когда рядом эта жуткая реальность.

Я много снимался в России, общался с душевными людьми, но сейчас не могу понять, почему там продолжают жить, как будто ничего не происходит, выставлять бесконечные посты из серии "я и мое платье". Но конечно, и там есть люди, которые стараются помогать украинцам, бежавшим от войны в Россию. Ни в коем случае не хочу осуждать всех подряд — у каждого могут быть свои обстоятельства.