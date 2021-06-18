Сделать так, чтобы полицейские не заполняли нудных бумажек, держались за место и не искали, где бы еще подзаработать, в том числе — незаконно. О своем стиле работы и новых приоритетах МВД Латвии рассказала его новая глава Мария Голубева, ответив на вопросы ведущей передачи "Действующие лица" на LR-4 Валентины Артеменко и журналиста портала Delfi Кристины Худенко.

"Я всегда конкретно подхожу к своим рабочим задачам, — говорит Мария Голубева, по образованию английский филолог, историк и политолог. — Моя работа была часто связана с госуправлением, хотя сама лишь недолго была чиновником Госканцелярии. Я занималась анализом госполитики и того, как она проводится в разных областях. В том числе в Брюсселе и Риге, работала над политикой миграции. То есть, по крайней мере, с одной сферой МВД я знакома достаточно давно.

С работой полиции, спасателей и пожарных карьера раньше меня не сводила, но все это часть системы госуправления, которая во многом работает по единым принципам — это не то, с чем мне надо знакомиться совсем с нуля. Оперативной же деятельностью министр, как вы догадываетесь, не занимается".

Министр выдвинула два приоритета своей работы:

Улучшение условий и качества работы полиции и всех служб МВД . "Там многое надо улучшать — полицейские участки, пожарные депо в плохом состоянии долгие годы. Но хорошие условия работы — это не только стены, но и внутренние процессы — они должны стать более современными, дигитальными и эффективными, чтобы тратилось меньше времени на заполнение устаревших форм. Также планирую внедрить качественные и современные программы обучения для следователей по раскрытию преступлений. Мы много вкладывались в технологии, но мало в обучение.

. "Там многое надо улучшать — полицейские участки, пожарные депо в плохом состоянии долгие годы. Но хорошие условия работы — это не только стены, но и внутренние процессы — они должны стать более современными, дигитальными и эффективными, чтобы тратилось меньше времени на заполнение устаревших форм. Также планирую внедрить качественные и современные программы обучения для следователей по раскрытию преступлений. Мы много вкладывались в технологии, но мало в обучение. Борьба с насилием среди населения, внутри семей и борьба с преступлениями на почве ненависти, а также улучшение политики иммиграции.

Времени на то, чтобы войти в курс дела по вcем вопросам, у Голубевой не было — прошла всего неделя с момента ее неожиданного для многих назначения, тем не менее она постаралась ответить на многие интересующие общество вопросы:

Как будут снижать уровень коррупции в полиции?

Как долго полицейские будут вынуждены искать вторую и третью работу?

Отменят ли пенсии по выслуге для работников МВД?

Что будет с проектом восстановления Полицейской академии?

Что мешает Латвии ратифицировать Стамбульскую конвенцию?

Как изменились преступления за время пандемии?

Почему полиция старается как можно меньше заводить дела?

Продолжат ли после скандала с закупками создание единых систем сбора данных о преступниках и видеонаблюдения?

Что происходит с потоками мигрантов на границе?

Какая судьба у обвиненного в шпионаже Олега Бурака?

Как продвигается расследование громких заказных убийств Мартиньша Бункуса, Романа Беззубова и Павелса Ребенокса?

Чем закончилось расследование дела погибшего от огня Нормунда Киндзулиса, в деле которого видели гомофобные мотивы?

Как будут усиливать борьбу против торговли людьми?

Пойдет ли МВД по пути шведов в борьбе с проституцией — наказывать клиентов?

Какие слои общества Латвии чаще маргинализируются и становятся на преступный путь?

Будет ли уголовное преследование против нетрезвых водителей?

Чего ждать от полиции на Лиго?

Как борются с поддельными сертификатами вакцинации?

Как вакцинируются сотрудники МВД Латвии?

Как будут снижать уровень коррупции в полиции?