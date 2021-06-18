Сделать так, чтобы полицейские не заполняли нудных бумажек, держались за место и не искали, где бы еще подзаработать, в том числе — незаконно. О своем стиле работы и новых приоритетах МВД Латвии рассказала его новая глава Мария Голубева, ответив на вопросы ведущей передачи "Действующие лица" на LR-4 Валентины Артеменко и журналиста портала Delfi Кристины Худенко.

"Я всегда конкретно подхожу к своим рабочим задачам, — говорит Мария Голубева, по образованию английский филолог, историк и политолог. — Моя работа была часто связана с госуправлением, хотя сама лишь недолго была чиновником Госканцелярии. Я занималась анализом госполитики и того, как она проводится в разных областях. В том числе в Брюсселе и Риге, работала над политикой миграции. То есть, по крайней мере, с одной сферой МВД я знакома достаточно давно.

С работой полиции, спасателей и пожарных карьера раньше меня не сводила, но все это часть системы госуправления, которая во многом работает по единым принципам — это не то, с чем мне надо знакомиться совсем с нуля. Оперативной же деятельностью министр, как вы догадываетесь, не занимается".

Министр выдвинула два приоритета своей работы:

  • Улучшение условий и качества работы полиции и всех служб МВД. "Там многое надо улучшать — полицейские участки, пожарные депо в плохом состоянии долгие годы. Но хорошие условия работы — это не только стены, но и внутренние процессы — они должны стать более современными, дигитальными и эффективными, чтобы тратилось меньше времени на заполнение устаревших форм. Также планирую внедрить качественные и современные программы обучения для следователей по раскрытию преступлений. Мы много вкладывались в технологии, но мало в обучение.
  • Борьба с насилием среди населения, внутри семей и борьба с преступлениями на почве ненависти, а также улучшение политики иммиграции.

Времени на то, чтобы войти в курс дела по вcем вопросам, у Голубевой не было — прошла всего неделя с момента ее неожиданного для многих назначения, тем не менее она постаралась ответить на многие интересующие общество вопросы:

  • Как будут снижать уровень коррупции в полиции?
  • Как долго полицейские будут вынуждены искать вторую и третью работу?
  • Отменят ли пенсии по выслуге для работников МВД?
  • Что будет с проектом восстановления Полицейской академии?
  • Что мешает Латвии ратифицировать Стамбульскую конвенцию?
  • Как изменились преступления за время пандемии?
  • Почему полиция старается как можно меньше заводить дела?
  • Продолжат ли после скандала с закупками создание единых систем сбора данных о преступниках и видеонаблюдения?
  • Что происходит с потоками мигрантов на границе?
  • Какая судьба у обвиненного в шпионаже Олега Бурака?
  • Как продвигается расследование громких заказных убийств Мартиньша Бункуса, Романа Беззубова и Павелса Ребенокса?
  • Чем закончилось расследование дела погибшего от огня Нормунда Киндзулиса, в деле которого видели гомофобные мотивы?
  • Как будут усиливать борьбу против торговли людьми?
  • Пойдет ли МВД по пути шведов в борьбе с проституцией — наказывать клиентов?
  • Какие слои общества Латвии чаще маргинализируются и становятся на преступный путь?
  • Будет ли уголовное преследование против нетрезвых водителей?
  • Чего ждать от полиции на Лиго?
  • Как борются с поддельными сертификатами вакцинации?
  • Как вакцинируются сотрудники МВД Латвии?

Как будут снижать уровень коррупции в полиции?

У вас уже есть активная подписка!

Это платная статья.

Чтобы продолжить чтение, скачайте последнюю версию приложения DELFI или продолжите чтение с помощью интернет-браузера.

Читать статью.
Чтобы продолжить чтение, оформите абонемент. Если вы уже оформили абонемент,
Хотите дешевле? Покупайте Годовую подписку! Корпоративный абонемент

Подпишись и читай:

Что дает подписка

Source

DELFI PLUS

Sharing Options

Source

DELFI PLUS

Tags

Мария Голубева
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Зеленая душа Вентспилса, власть природы и 200 тысяч луковичных цветов
Что смотреть на выходных: 12 вдохновляющих фильмов
В прошлом году портовые предприниматели вложили в развитие 36,3 миллиона евро
Развлечение с добавленной ценностью. Образовательные передачи и кино для детей
Борьба с киберпреступлениями должна вестись глобально, важно сотрудничество на разных уровнях
На концерт к себе домой. Подборка музыкальных фильмов на любой вкус
Объем лесных грузов в Рижском порту увеличивается