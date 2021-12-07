Раптофилия, сомнофилия, дакрофилия, скатология… Спроси кого на улице — вряд ли ответит, что это. И все же в головах простых латвийских жителей такие влечения представлены во всех вариантах, что подтвердит любой психолог или сексолог. Что водится в тихих семейных омутах, за закрытыми дверями латвийских квартир? Автор снятой уже в семи странах латвийской франшизы "Свингеры" Андрейс Экис презентовал очередной фильм про ЭТО — "Табу". Портал Delfi попросил режиссера рассказать об особенностях ЭТОГО в разных странах.

Никакого секса в его фильмах, по большому счету нет, утверждает Экис. Все они — в первую очередь, про отношения. Но успешные продажи сценария и производства "Свингеров" в Украину, Польшу, Эстонию, Норвегию, Нидерланды и Россию, где в главной роли снялся Дмитрий Нагиев, говорят о востребованности темы. Много лет отработавший на телевидении Экис это чувствует, как никто другой.

Со своим новым фильмом "Табу" режиссер проделал обратный путь — купил готовый сценарий австралийца Джоша Лоусона и адаптировал под латвийские реалии.

- Я почувствовал, что нашей публике этого не хватает. Мне всегда нравились провокации — взорвать бомбу и смотреть, что будет. Но нашу публику я уже так натренировал, что все только радуются — никто даже не кричит, как это плохо и стыдно. Впрочем, в любой провокации мне важно, чтобы была и глубина мысли — просто поругаться матом и побегать без штанов — это не про меня.

В моих фильмах толком и нет голых задниц или полного обнажения. Не это главное, главное — что у тебя в голове: каждый зритель происходящее на экране может додумать сам. К тому же я — человек советской закалки, мы тогда хорошо освоили искусство подтекстов. Если так подумать, то герой Басилашвили в одном из моих любимых советских фильмов "Осеннем марафоне" — тоже свингер: то он с одной, то с другой.

Я позволяю себе немного больше: предложить такое жене и с обозначением понятий, но это уже другое время, а сущность человека — та же. Многие мужчины уже с ранних лет мечтают о сексе с двумя женщинами, да и у женщин фантазий — хоть отбавляй…