15 ноября для множества жителей Латвии станет переломным моментом в трудовой биографии. Кто-то будет отстранен или отправлен на простой;  кому-то, возможно, придется уволиться. Многие пойдут в суд. Delfi разбирает юридические аспекты новых требований к работникам, у которых нет ковид-сертификата.

Начиная со следующего понедельника сотрудники определенных отраслей и позиций, связанных с оказанием услуг широкому кругу клиентов, больше не смогут работать без сертификата и теста. Многие называют новые условия  принудительной или обязательной вакцинацией, но с правовой точки зрения это не совсем корректно. Несмотря на противоречивые оценки принятого правительством Латвии в середине октября решения, президент Эгилс Левитс утвердил поправки. Они вступили в силу 6 ноября. Сейчас режим работы в Латвии регламентирует как Закон о труде, так и правила Кабинета министров N 720.

Delfi при помощи экспертов Государственной трудовой инспекции и юристов разбирает главные вопросы, связанные с работой в новых условиях:

Могут ли меня отправить на удаленную работу?

Имеет ли работодатель право требовать от меня "ковидный сертификат"?

Чем для меня грозит отстранение от работы?

Если у меня нет сертификата, могу ли я уйти на простой?

Могут ли меня уволить?

Может ли работодатель найти на мое место найти нового сотрудника?

Могу ли я подать в суд?

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