Весну 2020 года 24-летняя Вероника практически безвылазно провела в рижской квартире. Она целыми днями спала, смотрела сериалы и удаленно работала копирайтером: сил и желания выходить на улицу не было, все дни слились в один. Вероника втайне радовалась, что весь мир стал жить по тем же правилам, что и она. Однако несколько месяцев спустя она все же обратилась к врачу — и клинический психолог поставил диагноз "биполярное расстройство первого типа".

"Я думаю, что пандемия кормила мою депрессию, — говорит Вероника (имя изменено по ее просьбе). — В принципе, чтобы выйти из этого состояния, нужно сменить обстановку, что-то сделать. А из-за того, что я продолжала сидеть дома, я прошла через самое неприятное состояние в моей жизни". Для "биполярного расстройства первого типа" (возможно, что это не окончательный диагноз) характерны сильные подъемы — гипомании и мании, и спады — депрессии, а также смешанные эпизоды, когда человека бросает из одной сильной эмоции в другую.

Четыре года назад, в 20 лет, Вероника стала замечать, что у нее бывают резкие подъемы и спады настроения, не связанные с внешними обстоятельствами и мешающие повседневной жизни. Однако до начала пандемии Covid-19 она могла контролировать себя в этих состояниях и не видела нужды обращаться за помощью.

Лето началось для Вероники с прилива энергии, который ближе к августу перерос в неконтролируемый подъем эмоций: "Я не могла заставить себя остановится — говорила лишние вещи, делала лишние вещи, было чувство ненасытности, постоянного голода. Хотелось сделать что-нибудь, но этого всегда оказывалось мало. Было огромное желание ходить, тусоваться, общаться. Море нерастраченной энергии и ощущение, что плотину прорвало". Затем последовал спад — резкий и болезненный, спровоцированный потерей близкого человека. Появились суицидальные мысли, тревога, работать стало невозможно.

"Когда я поняла, что я просто не контролирую себя, не могу нормально функционировать и, возможно, даже выгляжу неадекватно, я поняла, что не могу обойтись без помощи. До сих пор мне казалось, что я должна справляться сама", — говорит Вероника. Она уверена, что пандемия стала катализатором заболевания.

В октябре 2020 года американское издание Politico опубликовало колонку "Как подготовиться к грядущей пандемии психических заболеваний". Ее авторы, психиатр Нина Васан и резидент психиатрии Мариса Леон-Карлайл пишут, что катастрофы оказывают более сильное и длительное влияние на психику по сравнению с другими последствиями медицинского характера. Осенью в США был зафиксирован рост количества сообщений о суицидальных мыслях, увеличение количества звонков на кризисные телефоны доверия и рост продаж алкоголя. Согласно исследованиям, крупные катастрофы вроде терактов 9 сентября 2000 года или урагана "Катрина" провоцировали скачок психических заболеваний (посттравматическое стрессовое расстройство, депрессия), а также злоупотреблений веществами и самоубийств. Обычно это происходит с задержкой: например, в годы Великой депрессии рост самоубийств в США достиг пика спустя три года после "Черного Вторника".

Похожие тенденции наблюдаются и в Латвии. Доцент Университета им. Страдиня Елена Врублевска в октябре представила исследование, согласно которому во время чрезвычайной ситуации у каждого пятого респондента наблюдались клинически значимые симптомы депрессии. Кризисный центр Skalbes еще весной сообщал, что на 28% выросло число звонков, во время которых люди рассказывали о суицидальных мыслях. Готова ли Латвия к скачку психических расстройств после победы над Covid-19?