2020 год принес латвийцам не только проблемы, связанные с коронавирусом. Аномально теплая зима привела к стремительному росту популяции клещей в Латвии, и они осваивают новые территории, в том числе городские парки и газоны. В первом полугодии 2020 года количество случаев энцефалита выросло вдвое. Готовы ли латвийские власти к борьбе с клещами?

Принято считать, что само понятие "город", особенно крупный, несовместимо с негативными проявлениями "леса". Однако на самом деле животные, птицы и насекомые не стесняются расширять свой ареал в поисках кормовой базы. Кабаны, косули и лисы давно обжили городские окраины, а клещей, популяция которых благодаря теплой зиме выросла, все чаще можно встретить на парках, лужайках, небольших опушках, интегрированных в городскую среду.

В обществе часто говорят о том, что во времена СССР популяцию клещей контролировали более эффективно. Происходило это за счет применения опасного инсектицида ДДТ. Сейчас это средство запрещено во многих странах мира: ДДТ имеет особенность накапливаться в организме человека и животных, приводя в итоге к побочным заболеваниям и осложнениям со здоровьем.