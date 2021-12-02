Рост заболеваемости Covid-19 удалось сбить, часть ограничений снята, но третья волна пандемии совершенно точно не закончилась. Люди продолжают болеть, медицинская система по-прежнему перегружена. Тысячи человек должны лечиться дома, оставаясь на связи с семейным врачом. Однако контакт, который Служба неотложной медицинской помощи считает крайне важным, на самом деле есть не у всех. Почему?

Система, при которой домашним лечением по терефону руководит семейный врач, регулярно дает сбои. Об этом порталу Delfi рассказали несколько жителей Латвии. Почему до семейного можно и не дозвониться? Как правильно действовать в случае болезни — звонить семейному самому или ждать звонка от него? Почему с пациентом общается только медсестра, а не врач? Обзванивают ли практики только заболевших, или контактных лиц тоже? Могу ли я обратиться за помощью к семейному, у которого не зарегистрирован? Можно ли бесплатно сдать тест без направления?

В поисках ответов на эти вопросы Delfi поговорил с представителями Латвийской ассоциации семейных врачей и Инспекции здравоохранения.

Пейте больше воды, звоните через неделю

Родители Алены заболели коронавирусом весной. "Это был апрель, суббота. Мы с подругой поехали погулять, звонит мама, говорит, что у нее внезапно поднялась температура — 38 градусов. Я сразу поняла, что это, скорее всего, ковид.