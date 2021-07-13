По словам Инги Ванаги, руководителя Латвийского профсоюза работников образования и науки (LIZDA), за шесть лет работы она сталкивается с подобным впервые: еще до окончания учебного года в социальных сетях и на различных сайтах школы опубликовали множество вакансий на новый учебный год. Обычно масштабные "кампании" по привлечению учителей проводятся в августе, но в некоторых школах кадров не хватает так остро, что директора решили не рисковать и не ждать конца лета, чтобы разрешить ситуацию.

Средний возраст учителей на европейском фоне и результаты опроса LIZDA относительно карьерных планов педагогов на ближайшие пять лет говорят о том, что, несмотря на вызовы этого года, самое трудное еще впереди. DELFI разбирается, почему в этом году работу решили оставить больше учителей, чем обычно, и почему ожидается, что в ближайшие годы ситуация будет только ухудшаться.

Головная боль директоров

"Ситуация складывается более неприятная, чем в предыдущие годы", — замечает Ванага. Директора школ тоже согласны с тем, что в этом году нехватка учителей чувствуется наиболее остро? "Такая тенденция есть", — признает президент Латвийской ассоциации руководителей образования Рудолфс Калванс (на фото), являющийся также директором Сигулдской государственной гимназии.

Отдельным латвийским школам и даже самоуправлениям благодаря стечению различных обстоятельств удалось избежать кадрового голода, но для многих директоров он стал настоящей головной болью.