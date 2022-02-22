Консультации психологов и психотерапевтов, финансируемые государством, доступны жителям уже почти год. Программа сразу же оказалась востребованной, а ее важность признают не только пациенты, но и специалисты. Однако реализована она была не совсем так, как планировалось, и Минздрав признает: главная проблема — нехватка специалистов. Государство предлагает им неконкурентоспособную зарплату, поэтому отклик оказался меньше предполагаемого.

Анния — одна из тех, кто воспользовался возможностью получить бесплатную психологическую помощь. Изначально она обратилась за помощью из-за развода. Детям оказали помощь в рамках другой программы, но отзывчивый социальный работник помог Аннии подготовить все нужное для получения поддержки и по новой программе.

На выполнение всех формальностей, включая направление от семейного врача на консультацию, ушло около двух недель. Анния отмечает, что получить помощь было несложно. Однако она добавляет, что социальный работник ей очень помог — возможно, для тех, кто самостоятельно занимается всеми формальностями, процесс может оказаться немного сложнее. Особенно — поиск наиболее подходящего специалиста.

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