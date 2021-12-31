Какая судьба постигла латвийских кандидатов на лекарства и вакцину от ковид? Будем ли мы носить биоразлагающиеся маски из грибницы? Почему "бустерная" политика Латвии — ненаучна? Может ли вакцинация снизить иммунитет? Спасет ли милдронат от последствий ковид и верят ли в него после допингового скандала? Президент Академии наук Латвии, разработчик милдроната и средства от алкоголизма Иварс Калвиньш ответил на вопросы ведущей передачи "Действующие лица" на LR-4 Валентины Артеменко и журналиста портала Delfi Кристины Худенко.

В прошлом году в Латвии выделили более пяти миллионов евро, чтобы ученые исследовали вдоль и поперек местные особенности и влияние Covid-19 и придумали свои средства борьбы. В программе участвовали около полтысячи исследователей — от медиков и биологов до экономистов и социологов. По многим темам наши ученые ушли далеко вперед своих литовских и эстонских коллег. Например, единственные в Балтии запустили программу "чтения генома" коронавируса, создали первый в мире автомат для тестирования на вирус, но судьба подавляющего большинства открытий и разработок — биоразлагающихся масок из грибницы, кандидатов на вакцины и лекарства от ковид и много другого — сложилась по-другому.

"На мой взгляд, если государство что-то заказывает у ученого, то в случае успешного выполнения задания и доказательства того, что это стоит продвигать, кто-то должен думать об этом, — критикует правительство Иварс Калвиньш. — Конечно, полученные знания сами по себе ценны, но речь шла именно об их прикладном использовании знаний. И тут государство должно понимать: сказал А — надо говорить и Б, то есть объявлять следующую программу, в которой из всех изобретений и открытий выбрали бы пять-десять и развивали их дальше. Нет денег на 5-10 — возьмите хоть одно, но превратите его в продукт. Если этого нет, то заказывайте фундаментальные и теоретические исследования (что обычно и делают в нашем государстве) для общемирового прогресса — их будут использовать другие страны".

Также академик подверг резкой критике и бустерную политику Латвии — он считает такой подход ненаучным. Он взялся простым языком ответить на несколько вопросов о вакцинации и ревакцинации, которые волнуют людей.

  • Почему в Латвии "неверный подход к ревакцинации"?
  • Как правильно проводить ревакцинацию?
  • Могут ли прививки снизить иммунитет?
  • Может ли число антител вдруг вырасти?
  • Кто больше защищен — переболевший или вакцинированный?
  • Поможет ли пневмококковая прививка от коронавируса?
  • Спасет ли заболевших новое лекарство монопиравир?
  • Какая судьба у латвийских кандидатов на лекарства и вакцину от ковид?
  • Какая судьба заявленного проекта производства вакцин в Латвии?
  • Как используют милдронат для борьбы с ковид?
  • Может допинговый скандал подмочил репутацию милдроната?
  • Как работает ваше лекарство от алкоголизма?
  • Сколько научных открытий получают реализацию?
  • Как развивалась наука Латвии в 2021 году?
  • Какие они, главные научные открытия Латвии-2021?
  • Когда закончится пандемия?
У вас уже есть активная подписка!

Это платная статья.

Чтобы продолжить чтение, скачайте последнюю версию приложения DELFI или продолжите чтение с помощью интернет-браузера.

Читать статью.
Чтобы продолжить чтение, оформите абонемент. Если вы уже оформили абонемент,
Хотите дешевле? Покупайте Годовую подписку! image Корпоративный абонемент
Что дает подписка
Читать комментарии Комментировать
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

Dokobit Article Novembris RU
DELFI Brand Studio Читайте также
Модные тенденции макияжа и причесок в 2022 году
Производители Рижского порта имеют доступ к регулярному морскому маршруту в Норвегию
Кофе Costa Coffee теперь доступен и в Wolt
Успеть в последний момент: заказывай подарки в Wolt!
Да будет праздник! Идеи для торжественного оформления стола
Традиции и ритуалы для красивых и душевных праздников
Больше двигаться и улыбаться: тестируем новые смарт-часы Huawei
Модные тенденции: советы стилиста для праздничных нарядов