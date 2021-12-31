Какая судьба постигла латвийских кандидатов на лекарства и вакцину от ковид? Будем ли мы носить биоразлагающиеся маски из грибницы? Почему "бустерная" политика Латвии — ненаучна? Может ли вакцинация снизить иммунитет? Спасет ли милдронат от последствий ковид и верят ли в него после допингового скандала? Президент Академии наук Латвии, разработчик милдроната и средства от алкоголизма Иварс Калвиньш ответил на вопросы ведущей передачи "Действующие лица" на LR-4 Валентины Артеменко и журналиста портала Delfi Кристины Худенко.

В прошлом году в Латвии выделили более пяти миллионов евро, чтобы ученые исследовали вдоль и поперек местные особенности и влияние Covid-19 и придумали свои средства борьбы. В программе участвовали около полтысячи исследователей — от медиков и биологов до экономистов и социологов. По многим темам наши ученые ушли далеко вперед своих литовских и эстонских коллег. Например, единственные в Балтии запустили программу "чтения генома" коронавируса, создали первый в мире автомат для тестирования на вирус, но судьба подавляющего большинства открытий и разработок — биоразлагающихся масок из грибницы, кандидатов на вакцины и лекарства от ковид и много другого — сложилась по-другому.

"На мой взгляд, если государство что-то заказывает у ученого, то в случае успешного выполнения задания и доказательства того, что это стоит продвигать, кто-то должен думать об этом, — критикует правительство Иварс Калвиньш. — Конечно, полученные знания сами по себе ценны, но речь шла именно об их прикладном использовании знаний. И тут государство должно понимать: сказал А — надо говорить и Б, то есть объявлять следующую программу, в которой из всех изобретений и открытий выбрали бы пять-десять и развивали их дальше. Нет денег на 5-10 — возьмите хоть одно, но превратите его в продукт. Если этого нет, то заказывайте фундаментальные и теоретические исследования (что обычно и делают в нашем государстве) для общемирового прогресса — их будут использовать другие страны".

Также академик подверг резкой критике и бустерную политику Латвии — он считает такой подход ненаучным. Он взялся простым языком ответить на несколько вопросов о вакцинации и ревакцинации, которые волнуют людей.