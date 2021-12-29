Ковид измотает еще сильнее, но у США и ЕС шансов выстоять больше. Правда, именно туда полноводными реками ринутся потоки мигрантов, подгоняемые еще и экологическими катастрофами. Россия и Китай будут латать внутренние проблемы за счет внешней агрессии. "Ограниченный" ядерный конфликт может временно притормозить глобальное потепление… Портал Delfi попросил профессора Университета Джорджа Мейсона Эдварда Родеса сделать внешнеполитические прогнозы на 2022 год.

Эдвард Родес — профессор факультета политики и госуправления Университета им. Джорджа Мейсона. Специализируется на изучении американской внешней и внутренней политики безопасности. Он проводил исследования или преподавал в университетах Принстона, Гарварда, Стэнфорда и Корнела. Тесно связан со странами Балтии на личном уровне — женат на эстонке и полгода преподавал в Латвийском университете по программе Fulbright.

"Моя способность правильно предсказывать будущее всегда была потрясающе низкой, — сразу предупреждает профессор Родес. — Если бы мои прогнозы оправдались, у нас впереди было бы 20 лет холодной войны, кандидатура Дональда Трампа в президенты в 2016 году выдохлась уже на первых трех-четырех неделях, НАТО никогда бы не расширилось за пределы польской границы, Великобритания по-прежнему была бы членом ЕС, а Болгария никогда бы им не была. Я жду — и надеюсь — что мои прогнозы на 2022 год, которые я сделаю ниже, окажутся полностью неверными. Зато какую радость это может принести в ретроспективе, когда 2022 год будет благополучно завершен".

Прогнозы Эдварда Родеса на события наступающего года оптимистичными не назовешь. Но это скорее повестка возможных (не самых удачных) сценариев развития ситуации, до которых, скорей всего, дело не дойдет. Но всегда неплохо знать, как выглядит ситуация в своем самом печальном раскладе.