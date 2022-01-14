Что неправильно в новом бюджете Латвии? Почему уже через год придется снова затягивать пояса? Как правительство должно помогать людям в борьбе с ценами? В чем секрет долгожительства правительства? С какой мыслью должны просыпаться Кариньш и Павлютс? Кто придет на смену Лембергу в СЗК? Экс-министр финансов и экономики Латвии, управляющий директор Международной шахматной федерации FIDE Дана Рейзниеце-Озола ответила на вопросы ведущей передачи "Действующие лица" LR-4 Валентины Артеменко и журналиста портала Delfi Кристины Худенко.

Главной новостью начала прошлого года стал уход из Сейма экс-министра финансов Даны Рейзниеце-Озолы. Жена экс-главы Латвийского агентства инвестиций и развития Андриса Озолса. Мама трех дочек и сына. Латвийской политике Дана предпочла ключевую должность в Международной шахматной федерации (FIDE), которую нередко называют "мягкой силой Кремля", став заместителем главы FIDE — человека, близкого к российской власти, бывшего вице-премьера России Аркадия Дворковича.

Формально Дана не покинула ряды своего Союза зеленых и крестьян, который к тому времени плотно сидел в оппозиции. Но честно признавалась, что это стало одной из причин ее ухода из политики: "Там (в оппозиции) иногда есть ощущение, что палишь из пушки по воробьям: снаряд большой, результат ничтожный. Но мне не впервой, и я понимаю, что это важная работа санитаров леса — указывать на ошибки, пусть без надежды на то, что предложения примут".

Тем не менее свою санитарную пальбу экс-министр от случая к случаю продолжала. В частности, яростно критиковала политику Латвии по отказам от льготных налоговых режимов, которую сама же и затеяла, но считала неправильной в период экономического кризиса пандемии. В канун парламентских выборов ей снова есть, что сказать о латвийской политике — со стороны все ошибки виднее. На сегодня Дана ясно видит, что Латвия рискует сильно отстать не только от лидеров ЕС, но и от своих соседей по Балтийскому региону.