Заканчивается ремонт улицы Бруниниеку: новые тротуары и проезжая часть, огражденные велодорожки с двух сторон, лежачие полицейские, островки безопасности, приподнятые остановки… Недовольны лишь жители одного участка — между Чака и Авоту — там ликвидировали полсотни парковочных мест и оставили одну проезжую полосу без шанса приостановиться. Представители бизнеса и жильцы негодуют, велосипедисты торжествуют, но ровно до улицы Авоту — там все велодорожки обрываются. На примере одного квартала портал Delfi разбирается, куда ведут хорошие дела.

Это звездец, честно признаются в частной беседе муниципальные полицейские: некогда спокойный участок улицы Бруниниеку между Чака и Авоту стал регулярным раздражителем. Полицейских и так не хватает, а тут приходится реагировать на сигналы — оставшись без парковок, непривычные к новым условиям автомобилисты то и дело наезжают на колесоотбойники или вторгаются за запретный частокол столбиков, прямо на тротуар.

И это летом, в полупустом городе. Чего тогда ждать осенью, когда для детей откроют долгожданные школы, которых на Бруниниеку целых три? В оставшиеся три метра проезжей части должны вписаться автобусы с остановками, тормозящие у каждого дома мусоровозы, которые обычно работают по утрам, курьерские службы, поставщики товаров, клиенты офисных помещений первых этажей — парикмахерских, кафе, медучреждений, магазинов, агентства ритуальных услуг…

Дворы в этой части города небольшие — это не Пурвциемс и не Плявниеки. Многие жильцы хотели бы их видеть зелеными, но теперь они под завязку заполнятся автомобилями. И все равно на всех жителей не хватит. Два парковочных места в специально выделенном "кармане" на тротуаре напротив доктората проблемы никак не решают.

"Зеленое мышление не означает отсутствие логики"



"О том, что на самом деле имела в виду Рижская дума под названием "смена дорожного покрытия", я случайно выяснила лишь прошлым летом. Две велодорожки — замечательно, но почему за счет мест автостоянки? Я поговорила с соседями по дому и улице, спортмагазином, ветеринарной аптекой, агентством ритуальных услуг, кофейным магазином, парикмахерскими — оказалось, что все они до последнего момента были не в курсе таких нюансов. Даже работники Латвийского колледжа культуры не знали!" — рассказала порталу Delfi Алма Эгле.