Анда Кивите-Уртане — ассоциированный профессор кафедры общественного здравоохранения и эпидемиологии RSU и директор Института общественного здоровья. Она представляла группу ученых, которые несколько недель назад отказались от сотрудничества с правительством из-за того, что оно не прислушивалось к их словам. В интервью исследователь рассказывает о том, почему вирус становится все опаснее для молодых людей и детей, как мы будем жить после 15 ноября и действительно ли нам придется прививаться каждые полгода.

Мы читаем о том, что страны-лидеры по охвату вакцинацией, которые уже вернулись к прежней жизни, опять переживают рост заболеваемости и вынуждены вводить ограничения. Почему так происходит?

Единственного правильного ответа на это нет — несмотря на то, что мы живем в условиях пандемии уже некоторое время, оно длится сравнительно недолго. Очень многие вещи до сих пор неясны, потому что, во-первых, сам вирус меняется — альфа-штамм больше не является главенствующим. Во-вторых, стоит вопрос о количестве антител. К примеру, я знаю, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) работает над титрами антител — каким должен быть уровень антител, чтобы мы сказали, что иммунитет хороший? У нас до сих пор нет на это четкого ответа. И еще вопрос о том, как долго сохраняются антитела. Я читала новейшие исследования, которые показывают, что уровень антител на данный момент, когда циркулирует дельта-штамм, начинает снижаться уже через три месяца. Это не означает, что спустя три месяца иммунитет недостаточный. Это означает, что он начинает снижаться. То, через какое время он ставится недостаточным, зависит от каждого человека — какие у него сопутствующие заболевания, общее состояние здоровья, полезные ли у него повседневные привычки.