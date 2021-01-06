Отставка министра здравоохранения Илзе Винькеле была неизбежной — но она могла быть продиктована в том числе и чисто политическими соображениями. Портал Delfi поговорил о политическом кризисе на фоне борьбы с Covid-19 с политологами Юрисом Розенвалдсом, Янисом Икстенсом и Олафом Григусом,

Премьеру пришлось реагировать на критику

"С политической точки зрения действия премьера логичны и понятны, поскольку с этой ситуацией он не справился ни по-человечески, ни как политик. Остается вопрос: почему это решение было принято именно сейчас, а не месяц назад или ранее", — говорит политолог, профессор Латвийского университета Янис Икстенс. Он предполагает, что этот шаг назревал уже давно — например, то, что в понедельник премьер через СМИ призвал представить план вакцинации, вызывал подозрения.

"То, что Кариньш рано или поздно мог принять такое решение, естественным образом вытекало из различных представлений премьера и министра по повожу того, как ограничить распространение вируса", — полагает Икстенс. По его словам, осенью вместе с ростом случаев заражения выросло и недовольство действиями правительства. Поэтому премьеру нужно было реагировать на обвинения и критику, и призвать к ответственности министра здравоохранения — логичный шаг. "Иронично, но этот нарыв лопнул именно сегодня, когда количество инфицированных упало", — добавил политолог.