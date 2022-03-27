За последние два года в Латвии была запрещена трансляция практически всех крупных российских телеканалов, а также их балтийских и международных версий. В марте 2022 года вступила в силу норма, согласно которой просмотр нелегальных каналов может привести к штрафу размером до 700 евро. Означает ли это, что каждая "тарелка" на крыше — это фактор риска?

Легальные ТВ-провайдеры обязаны убирать каналы из пакетов сразу после принятия соответствующего решения. Однако это не единственный способ просмотра ТВ. В Латвии до сих пор были распространены различные схемы нелегального просмотра ТВ, отмечает Национальный совет по электронным СМИ Латвии (NEPLP). Самые распространенные — системы на базе приемников Tricolor TV, декодированные карточки (кардшеринг) или нелицензированный просмотр через интернет (IP TV). В последние годы полиция вела борьбу с такими сервисами, несколько нелегальных сетей было обнаружено, а их организаторы — задержаны.

Однако до сих пор санкции к потребителям нелегального ТВ-контента не применялись. Что изменится после нападения России на Украину и ужесточения контроля над СМИ в том числе и в Латвии? Согласно опубликованной на сайте NEPLP информации, перед регулятором и госполицией не стоит цель наказывать жителей. "Сейчас полиция не будет стучать в каждые двери с протоколом об административном нарушении", — отмечается в документе. Однако при расследовании дел, связанных с предоставлением таких услуг, полиция получит информацию и о конечных потребителях. Кроме того, нелегальные устройства можно обнаружить и удаленно, утверждает NEPLP.

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