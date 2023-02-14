Пощечина полицейскому на хэллоуинском концерте стоила мужчине 5000 евро

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Земгальский районный суд оштрафовал на 5000 евро мужчину, который на хэллоуинском концерте группы Dzelzs vilks 5 ноября ударил полицейского по лицу ладонью левой руки.

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Из публично доступного анонимизированного решения суда следует, что около 21:00 5 ноября полицейский находился на территории хэллоинского парка ужасов (вероятно, имеется в виду парк ужасов в Баске — о нем писал "Тургид").

Полицейский был в форме. К нему подошел мужчина, который стал говорить, что он меценат этого мероприятия. Он вел себя вызывающе и высказывал недовольство присутствием полиции, а потом ударил полицейского один раз левой ладонью по лицу.

Таким образом он нарушил статью 269 Уголовного закона — нападение на представителя власти. За это можно получить до пяти лет тюрьмы, однако суд постановил приговорить его к штрафу в размере десяти минимальных зарплат, то есть 5000 евро.

Стоит добавить, что мужчина признал вину и заключил договоренность с прокурором.