"Я тоже знаком с тем, кто заболел Covid-19", – фраза, которую в последнее время мы слышим все чаще. В социальных сетях постоянно появляется информация о том, как чувствуют себя те, кто переболел новым коронавирусом – и что последствия болезни остаются с людьми надолго. Страдают не только легкие и сердце, но и нервная система. Об этом говорят и те, кто переболел Covid-19 в марте или начале лета.

Карина Лусе заболела по время первой вспышки, когда о новом заболевании знали сравнительно мало – были неизвестны все симптомы и пути передачи вируса. Несмотря на то, что с тех пор прошло около полугода, она все еще ощущает последствия болезни.

Карина живет в Париже. Она рассказывает, что в марте, во время первой вспышки, люди не носили маски ни в торговых центрах, ни на улице. Карина серьезно подошла к гигиене рук, но этого оказалось недостаточно. "Я заболела в середине марта. Помню, что сначала у меня заболела спина. Я еще подумала, что накануне не делала ничего такого", – вспоминает Карина. В первый день болезни немного болело горло, но других симптомов не было. Женщина рассказывает, что даже не допускала мысли, что может заболеть новым коронавирусом.