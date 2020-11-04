"Я тоже знаком с тем, кто заболел Covid-19", – фраза, которую в последнее время мы слышим все чаще. В социальных сетях постоянно появляется информация о том, как чувствуют себя те, кто переболел новым коронавирусом – и что последствия болезни остаются с людьми надолго. Страдают не только легкие и сердце, но и нервная система. Об этом говорят и те, кто переболел Covid-19 в марте или начале лета.

Карина Лусе заболела по время первой вспышки, когда о новом заболевании знали сравнительно мало – были неизвестны все симптомы и пути передачи вируса. Несмотря на то, что с тех пор прошло около полугода, она все еще ощущает последствия болезни.

Карина живет в Париже. Она рассказывает, что в марте, во время первой вспышки, люди не носили маски ни в торговых центрах, ни на улице. Карина серьезно подошла к гигиене рук, но этого оказалось недостаточно. "Я заболела в середине марта. Помню, что сначала у меня заболела спина. Я еще подумала, что накануне не делала ничего такого", – вспоминает Карина. В первый день болезни немного болело горло, но других симптомов не было. Женщина рассказывает, что даже не допускала мысли, что может заболеть новым коронавирусом.

У вас уже есть активная подписка!

Это платная статья.

Чтобы продолжить чтение, скачайте последнюю версию приложения DELFI или продолжите чтение с помощью интернет-браузера.

Читать статью.
Эту и другие платные статьи могут читать только подписчики DELFI Plus. А еще они видят DELFI без рекламы:
  • Ежемесячно публикуется более 100 статей и видеоматериалов
  • Репортажи, интервью, аналитика, расследования и обзоры
  • DELFI без рекламы
  • Видеолекции и полный архив статей
Подпишитесь на DELFI plus за 1 евро за первые 4 недели
*После окончания пробного периода каждые четыре недели будет производиться автоматический платеж - 2,99 евро за период подписки, с помощью указанного вами способа оплаты. Подписку можно прервать в любой момент в своем профиле DELFI.

Подпишись и читай:

Что дает подписка на DELFI Plus?
У вас уже есть подписка?

Source

DELFI PLUS

Sharing Options

Source

DELFI PLUS
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Неприкосновенность пользовательских данных и их защита — фундаментальный принцип Kaspersky
Wolt в Латвии празднует трехлетие!
Wolt у тебя по соседству: виртуальные рестораны
Samsung Galaxy Note20 — элегантный и надежный партнер для работы и развлечений
В Рижском порту сданы в эксплуатацию новые резервуары для хранения и обработки загрязненных вод
Достойный личный ассистент: умные часы Watch Fit от Huawei
Закажи продукты в Wolt – это быстро и удобно!
Рига претендует на то, чтобы стать региональным лидером в области перевалки зерна