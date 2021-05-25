Посольство Латвии в Минске прекратило консульскую помощь

В связи с выдворением латвийских дипломатов из Белоруссии посольство Латвии в Минске на неопределенный срок приостановило консульские функции, сообщили агентству LETA в Министерстве иностранных дел.

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Министерство просит граждан Латвии, находящихся в чрезвычайной ситуации в Белоруссии и нуждающихся в консульской помощи, например, потерявших удостоверение личности, обращаться в посольство любой страны ЕС в Минске, консульство Латвии в Витебске или консульский отдел МИД по номеру круглосуточной службы экстренной помощи +371 26337711.

Обращаться можно также в посольства Латвии на Украине и в Польше.

В МИД добавили, что визу для въезда в Латвию могут получить только в консульстве в Витебске те лица, постоянное место жительства которых находится в Витебской области. Кроме того, консульство принимает заявления на визы от грузовых и пассажирских перевозчиков, а также от лиц, которым угрожают репрессиями в Белоруссии по политическим мотивам.

Как сообщалось, в воскресенье самолет "Ryanair", следовавший из Афин в Вильнюс, в воздушном пространстве Белоруссии недалеко от литовской границы был вынужден изменить курс и сесть в Минске, где был задержан один из его пассажиров — активист белорусской оппозиции Роман Протасевич.

В ответ на это событие в понедельник в Риге у отеля "Radisson Blu Hotel Latvija", где вывешены флаги стран-участниц чемпионата мира по хоккею, официальный флаг Белоруссии был заменен на исторический бело-красно-белый флаг.

В ответ на этот шаг Белоруссия выдворила из страны дипломатов посольства Латвии в Минске.