В воскресенье продюсер Театра улицы Гертрудес Кате Гецевича опубликовала фотографию со следами побоев и поделилась своей историей. Она состояла в отношениях с арт-критиком Томасом Парупсом. Его статьи публиковались в различных изданиях и порталах, и в 21 год он уже успел издать две книги. Вечером 26 декабря, спустя несколько часов после публикации Гецевичи, Парупс закрыл свой профиль в Facebook. В понедельник он вновь открыл его и рассказал о произошедшем со своей точки зрения, а также извинился перед бывшей девушкой за "инциденты". Полный текст публикации можно прочитать здесь.

Изначально Гецевича не упоминала имя Парупса в публикации, но его быстро "раскрыли" их друзья и пользователи социальных сетей. Позже она напрямую ответила на упомянутые комментарии Парупса по поводу инцидентов. Поговорив с несколькими источниками, DELFI выяснил, что помимо нее пострадали еще по крайней мере две женщины. Обе согласились поделиться своей историей. Среди представителей сферы культуры и раньше ходили слухи о насильственных действиях критика по отношению к женщинам, но за разговорами "без конкретных фактов" не следовало никаких действий.

"Недавний разговор о самоцензуре дал мне возможность поделиться опытом, о котором я по разным причинам долго молчала. Разговор побудил меня открыто рассказать о болезненной теме, которая существует в нашем обществе и, к сожалению, моей жизни, и на которую часто закрывают глаза. На этой фотографии видно, что в действительности стояло за всеми счастливыми фотографиями моих отношений, длившихся два года. Я сфотографировалась, потому что собиралась обратиться в полицию, но не сделала этого — и не в первый раз. Меня останавливал страх, стыд, отрицание серьезности ситуации и какое-то мистическое представление о безусловной любви, которое заставляло снова верить в его слова о том, что он изменится", — пишет Гецевича. Полный текст публикации можно прочитать здесь.

"Не могу вспомнить, сколько раз я хотела выйти из ситуации, но не смогла. За кошмаром всегда ненадолго следовал период спокойствия, даже радости, и казалось, что со мной рядом самый любящий и заботливый человек. Но последняя ссора, которая закончилась очередным расставанием, заставила меня наконец понять, что больше не существует ничего, что я могу любить, что я оказалась в травмирующих отношениях, потому что не ушла после первого случая кровавых побоев", — пишет Гецевича.