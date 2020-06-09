Евросоюз выделяет Латвии миллиарды на устранение последствий пандемии и разогрев экономики. Министр культуры Наурис Пунтулис предложил направить круглые суммы на строительство объектов культуры, которые давно анонсируются, но денег на них не находят. Между тем, в этом году в Риге уже развернулось несколько культурных строек на десятки и сотни миллионов евро. Портал Delfi рассказывает и показывает, чего ждать в ближайшее время, а чему может дать шанс на жизнь коронавирус.

План по разогреву угодившей в кризис экономики Латвии находится в ведении Министерства экономики. Одной из самых действенных мер считается стимулирование строительства. Благо, многие эмигрировавшие работники этой отрасли как раз сейчас вернулись на родину пережидать пандемию. Конечно, каждое ведомство стремится отрезать часть европейского грантового пирога для себя. Министерство культуры выложило на стол планы, многие из которых уже покрылись пылью за давностью лет. Например, готовый проект акустического зала лежит без действия с 2009 года. После краха банка ABLV и ухода из жизни мецената Бориса Тетерева подвисла и идея возведения в Риге Музея современного искусства…

В общем, планов хватает. Запущенных строек, у которых есть деньги только на первый этап, тоже. По мнению авторов проектов, именно эти объекты в перспективе дадут рабочие места, станут магнитами для привлечения культурных гостей столицы и воскресят туристическую отрасль.

Рижский цирк. Новый купол и концепция — на старые рельсы

Сроки. Осенью стартует первый этап реконструкции — утепление здания, укрепление конструкций и перестройка купола. Он продлится до конца 2021 года. Дальнейшая реализация победившего мета-проекта от архитектурного бюро NRJA продолжится, если найдут финансирование.

Суммы. На первый этап выделено около 3 млн. евро из европейских структурных фондов.

Объект. В несколько этапов часть квартала между улицами Меркеля и Калныня должна преобразиться до неузнаваемости.В дневное время здесь появится сквозной проход через живописный дворик. Сам Рижский цирк превратится в Центр современных видов искусства — цирка, музыки, театра и танцев.

Новая жизнь построенного в 1888 году антрепренером Альбертом Саламонским Рижского цирка началась три года назад, когда после завершения долгих тяжб за наследство земля и здание (подробности — здесь) перешли под крыло Министерства культуры Латвии. Тогда же вступил в силу закон, запрещающий использование диких животных в цирке. В Риге решили развивать концепцию современного цирка, самый яркий пример которого — канадский Cirque du Soleil.