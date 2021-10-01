Вернуться в офис — ни за какие коврижки! Уже не представляю, как это — тратить два часа в день на дорогу. Мой котик привык, что я рядом, — не хочу его травмировать. Не могу сосредоточиться дома — дети скачут, холодильник манит, своего угла нет. Коллеги непонятно чем без надзора занимаются, а ты паши за всех… Профессор ЛУ Михаил Хазан рассказал о проведенном под его руководством исследовании работы из дома — стоит ли настаивать на возвращении всех в офисы и какие подводные камни у "удаленки"?

Летний спад заболеваемости и вакцинация дали шанс многим вернуться на рабочие места, но далеко не все этому рады — часть "удаленных" готовы продолжить ковидное "заточение" на добровольных началах. Причины — самые разные: от экономии времени и нежелания видеть коллег до заботы о детях (домашних питомцах) и "неофисного" типа характера. Часть работодателей и сами уже не прочь сэкономить на аренде помещений и коммуналке. Другая, наоборот, сетует на падение командного духа и снижение продуктивности в слабо контролируемом онлайне.

Тренд на увеличение числа работающих "из дома" наблюдался и до короновируса: в 2019 году в ЕС на удаленке трудились 5,3 миллиона наемных работников, что на 28% больше, чем в 2016 году. Пандемия ускорила процесс: в 2020 году уже почти 18 миллионов, то есть 11% всех работников Евросоюза трудились по большей части удаленно. Коронавирус позволил создать массовую испытательную модель новой формы труда. В начале 2021 года в Латвии трудились из дома (полностью или по большей части) 130-140 тысяч человек.

Чтобы разобраться, как и кому пришлась "удаленка", в чем ее плюсы и минусы, группа исследователей Латвийского университета под руководством Михаила Хазана попросила в мае-июне всех, кто имел опыт работы из дома, поделиться впечатлениями и результатами, заполнив анкету на удобном языке. В опросе приняли участие почти две тысячи жителей Латвии. Сегодня исследователи готовы дать рекомендации властям, работодателям и работникам.

"Общий вывод — есть довольно большая группа людей, которые хотят, а главное — могут с не меньшей продуктивностью работать из дома, — говорит профессор Хазан. — И с этим мудрый работодатель не может не считаться. Но есть и такие работники, которые именно в офисе чувствуют себя лучше и способны выдавать лучший результат. Если работодатель хочет по-другому, чем конкретный сотрудник — придется задуматься о вложениях, в том числе и материальных, чтобы работник не захотел искать другое место".