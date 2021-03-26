Цель Латвии — до конца лета привить 70% взрослого населения. С апреля прививку будут получать сотни тысяч в месяц, за что их ждут поощрения. Пока же режим ЧС могут отменить, а ограничения — нет. Министр здравоохранения Даниэл Павлютс ответил на вопросы ведущей Валентины Артеменко передачи "Действующие лица" на LR-4 и журналиста портала Delfi Кристине Худенко.

Почему Латвия так медленно вакцинируется?

Когда начнется масштабная вакцинация?

Закупит ли Латвия вакцину "Спутник V"?

Можно ли будет выбирать вакцину?

Будут ли прививать детей?

Хватит ли привитых для коллективного иммунитета?

Какие права будут у тех, кто вакцинировался?

Как оценивать идею производства вакцин в Латвии?

Как долго можно ограничивать общение людей и детей?

Почему AirBaltic рекламирует все новые направления?

Готова ли Латвия к третьей волне коронавируса?

Как оценивать проект Бюро вакцинации?

Что с программой психологической помощи населению?

Какие ограничения останутся после отмены ЧС?

Каких послаблений ждать в сфере образования?

Когда все закончится?

Про актуальную ситуацию с Covid-19 в Латвии Даниэл Павлютс говорит "словами поэта и певца Цоя, что все не так уж плохо на сегодняшний день". С верхней точки, которой Латвия достигла в начале января, постепенно сползаем, в отличие от Европы, где все хуже, и Эстонии, где все гораздо хуже. Но рано радоваться — в половине анализов более заразный и опасный британский штамм, завезенный в Латвию еще в новогодние каникулы и теперь активно курсирующий внутри страны. На горизонте еще два опасных гостя: южноафриканский штамм, который не всегда берут вакцины, и угандийский родственник "британца". При этом темпы вакинации у Латвии пока одни из самых низких в Европе.

Почему Латвия так медленно вакцинируется?

Из-за огромного дефицита вакцин. Мы используем все, что привозят. Фактически у нас было две большие причины отставания.

Осенью мы не разобрались в ситуации и не купили все вакцины Pfizer, какие могли. Купили лишь малую часть. Эту ошибку мы поправляем теперь, покупая все, что можем. Теперь портфель вакцин у нас огромный — почти 7 млн доз, но, к сожалению, в первом и втором квартале года у нас недостача. AstraZeneka, на которую мы сделали главный упор, заказав очень много, не выполняет свои обязанности. В первом квартале этого года AstraZeneka поставила нам, как и другим странам Европы, меньше трети обещанного объема — 128 тысяч доз, вместо 423 тысяч.

Когда начнется масштабная вакцинация?

Поставки зависят от обещаний производителей. У нас их четыре — AstraZeneka, Pfizer, Moderna и Janssen, который появится в очень небольшом объеме в апреле. Приблизительный график показывает, что в апреле мы получим намного больше вакцин, чем раньше, — это 245 668 вакцин.