Цель Латвии — до конца лета привить 70% взрослого населения. С апреля прививку будут получать сотни тысяч в месяц, за что их ждут поощрения. Пока же режим ЧС могут отменить, а ограничения — нет. Министр здравоохранения Даниэл Павлютс ответил на вопросы ведущей Валентины Артеменко передачи "Действующие лица" на LR-4 и журналиста портала Delfi Кристине Худенко.

  • Почему Латвия так медленно вакцинируется?
  • Когда начнется масштабная вакцинация?
  • Закупит ли Латвия вакцину "Спутник V"?
  • Можно ли будет выбирать вакцину?
  • Будут ли прививать детей?
  • Хватит ли привитых для коллективного иммунитета?
  • Какие права будут у тех, кто вакцинировался?
  • Как оценивать идею производства вакцин в Латвии?
  • Как долго можно ограничивать общение людей и детей?
  • Почему AirBaltic рекламирует все новые направления?
  • Готова ли Латвия к третьей волне коронавируса?
  • Как оценивать проект Бюро вакцинации?
  • Что с программой психологической помощи населению?
  • Какие ограничения останутся после отмены ЧС?
  • Каких послаблений ждать в сфере образования?
  • Когда все закончится?

Про актуальную ситуацию с Covid-19 в Латвии Даниэл Павлютс говорит "словами поэта и певца Цоя, что все не так уж плохо на сегодняшний день". С верхней точки, которой Латвия достигла в начале января, постепенно сползаем, в отличие от Европы, где все хуже, и Эстонии, где все гораздо хуже. Но рано радоваться — в половине анализов более заразный и опасный британский штамм, завезенный в Латвию еще в новогодние каникулы и теперь активно курсирующий внутри страны. На горизонте еще два опасных гостя: южноафриканский штамм, который не всегда берут вакцины, и угандийский родственник "британца". При этом темпы вакинации у Латвии пока одни из самых низких в Европе.

Почему Латвия так медленно вакцинируется?

Из-за огромного дефицита вакцин. Мы используем все, что привозят. Фактически у нас было две большие причины отставания.

  1. Осенью мы не разобрались в ситуации и не купили все вакцины Pfizer, какие могли. Купили лишь малую часть. Эту ошибку мы поправляем теперь, покупая все, что можем. Теперь портфель вакцин у нас огромный — почти 7 млн доз, но, к сожалению, в первом и втором квартале года у нас недостача.
  2. AstraZeneka, на которую мы сделали главный упор, заказав очень много, не выполняет свои обязанности. В первом квартале этого года AstraZeneka поставила нам, как и другим странам Европы, меньше трети обещанного объема — 128 тысяч доз, вместо 423 тысяч.

Когда начнется масштабная вакцинация?

Поставки зависят от обещаний производителей. У нас их четыре — AstraZeneka, Pfizer, Moderna и Janssen, который появится в очень небольшом объеме в апреле. Приблизительный график показывает, что в апреле мы получим намного больше вакцин, чем раньше, — это 245 668 вакцин.

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