В связи с возможной фиктивной вакцинацией в Латвии на данный момент возбуждено 14 уголовных дел, а также начато несколько ведомственных проверок. Нередко факт подделки выясняется, когда пациент находится в среднетяжелом или тяжелом состоянии, получает кислородную поддержку или борется за жизнь. Как выявляются такие случаи и что вызывает у врачей подозрения?

"Информацию об одном уголовном процессе, о котором мы сообщали еще в августе и на прошлой неделе, мы передали (прокуратуре) для возбуждения уголовного дела", — говорит представитель Госполиции Симона Гравите. Последние два раза, на прошлой неделе, полиция побывала в Цесисе и Алуксне и задержала в этих городах еще трех лиц, двое из которых являются медиками. Некоторые владельцы поддельных сертификатов сами обратились в полицию, сознавшись в содеянном. Полиция призывает действовать людей именно так.

В целом Национальная служба здравоохранения аннулировала уже 24 сертификата о вакцинации. "Медикам, которые участвуют в оказании таких услуг, нет места в системе здравоохранения", — заявил министр здравоохранения Даниэл Павлютс.

Из новостей, появляющихся в СМИ, можно сделать вывод, что информация о некоторых случаях получена от жителей, и на данный момент полиция также проверяет новую полученную информацию. В начале октября в СМИ широко освещалась новость об учительнице, сын которой, судя по словам свидетельницы, подарил ей поддельный сертификат о вакцинации. После учительница умерла от Covid-19 в Видземской больницы, сообщал ReTV. Свидетельница узнала о "подарке" от членов семьи умершей.