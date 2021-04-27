Няням, которые ухаживают за маленькими пациентами Детской клинической университетской больницы, необходимо принять решение — сделать прививку против Covid-19 или оставить работу. Многие согласились вакцинироваться, но некоторые — без особого энтузиазма. Теперь руководитель проекта "Lielas rūpes par mazajiem" Линда Пенезе ищет замену двум няням, которые отказались сделать прививку.

Вопрос о том, следует ли сделать вакцинацию для некоторых групп жителей обязательной, звучит все чаще. DELFI поговорил с юристами и выяснил, можно ли заставить медиков, учителей, работников пансионатов и пилотов вакцинироваться против Covid-19.

Больница ужесточает требования

Совсем скоро вакцинация станет обязательной для военнослужащих Национальных вооруженных сил, боеготовность которых зависит в том числе и от состояния здоровья. Представительница Министерства обороны Анете Гнезе признает, что профессиональные военные по-разному относятся к обязательной вакцинации, и тем, кто настроен отрицательно, разъясняется ее необходимость. Информацией о том, собирается ли кто-нибудь из военных оставить службу по причине этого требования, она не располагает.

Еще одна группа, которая чаще всего упоминается в связи с возможностью введения обязательной вакцинации — медики, так как они находятся в группе риска, а также в случае болезни могут заразить пациентов. Вакцинация для медиков все еще добровольная, однако, как демонстрирует пример с нянями из Детской клинической университетской больницы, больница может потребовать обязательной вакцинации в случае оказания внешних услуг.