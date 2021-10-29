В Сейме рассматривается собравшая больше 10 тысяч голосов инициатива, чтобы "необоснованно невакцинированные" пациенты с Covid-19 покрывали расходы на лечение сами. Портал Delfi попросил больницы и Национальную службу здравоохранения уточнить расходы на лечение тяжелых пациентов и среднетяжелых пациентов с ИВЛ и без.

Инициативу на платформе Manabalss.lv подал Сандис Кравалис, который указал, что в больницы с тяжелым течением болезни Covid-19 существенно чаще (более 80%) попадают непривитые латвийцы, у которых не было медотвода для такого выбора. Их госпитализация и размещение в отделениях интенсивной терапии или реанимации приводит к огромным расходам для государства. К тому же они "отнимают" койки у критических пациентов с другими диагнозами.

Инициатива собрала более 10 тысяч голосов и теперь рассматривается Сеймом. Сейчас она в парламентской комиссии по социально-трудовым вопросам. На сегодня многие эксперты от медицины высказались против. Так, директор департамента профилактики и анализа рисков центра профилактики и контроля заболеваний Юрий Перевощиков указал, что с эпидемиологической точки зрения это опасно: финансовые препятствия оставят многих пациентов без помощи и те продолжат распространять инфекционное заболевание. Ведь опасность выше всего в первые два дня до появления симптомов и в первую неделю после проявления симптомов.

Директор департамента общественного здоровья Минздрава Янис Хахелис считает неэтичным запрещать людям получать медицинские услуги только потому, что они не могут заплатить. По его мнению, важно не допустить дальнейшее распространение инфекции, поэтому деление пациентов недопустимо.

И все же — если предположить, что идея получит одобрение: о каких суммах идет речь?