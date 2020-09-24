В советское время дети жили в страхе, что вот-вот случится война — сейчас это ощущение снова с нами. В советское время школьники изучали начальную военную подготовку — с 2024 года военное обучение станет обязательным в школах Латвии. В советское время была цензура в искусстве — сегодня, чтобы претендовать на "Оскара", фильм должен соответствовать определенному набору условий… О том, как далеко мы ушли от советских реалий, портал Delfi поговорил с Илзе Бурковской-Якобсен, режиссером анимационного фильма "Моя любимая война", который этим летом получил премию анимационного фестиваля во французском Анси.

Главная героиня картины "Моя любимая война" — рожденная в 70-е в семье советского функционера и дочки репрессированного девочка Илзе. Девочка, которая родилась на Курземском побережье, но не могла искупаться в море — там была закрытая военная база. Девочку, которая ночами просыпалась в холодном поту — так боялась войны, но при этом охотно бегала по лесу с игрушечным оружием, играя с братом в "вояшку". Девочка, которая стала активисткой, чтобы защитить овдовевшую маму, дочь врага народа. Девочку, которая в конце 80-х написала отказ (и подбила на это своих одноклассников) от начальной военной подготовки, потому что не хотела бы никогда ни в кого стрелять…

Фильм снят в жанре документальной анимации - рисованый в стилистике советских "мультиков" кадры перемежают фотографии семейного архива и отрывки исторических документальных съемок. Сюжет прослеживает судьбу Илзе от застойных 70-х до Атмоды — мирной акции "Балтийский путь" в августе 1989 года, когда два миллиона жителей Латвии, Литвы и Эстонии выстроились в 670-километровую цепь, чтобы привлечь внимание мира к историческим событиям, изменившим статус стран Балтии…

И если фильм на этом заканчивается, то удивительная судьба девочки Илзе только выходит на новый уровень — в смутные 90-е она оказывается в Норвегии, с которой связаны следующие тридцать лет ее жизни. И встречает Тронда Якобсена, ставшего ее мужем и соавтором картины "Моя любимая война", показ которой стартует в Латвии 25 сентября.

- Если говорить о теме вашей новой картины, то какую роль в вашей жизни сыграли советские времена?

- Очень интересную. Есть научное определение, что такое homo soveticus — это человек, не проявляющий инициативы, потому что "инициатива наказуема". Это вросло в его характер. Он не верит, что в жизни можно что-то поменять — уверен, что за него все решается в каких-то мистических верхах. Таким образом люди снимают с себя всякую ответственность за происходящее. Они держатся за догмы и становятся неспособны на прогресс и инновации. Это то, с чем часто сталкивается наше общество и с чем надо бороться.