Режиссер Янис Стрейч: "Голливуд не Мекка, у нас в Шмерли было то же самое"

Человек решил превзойти природу, забыв, что он сам — лишь ее ничтожная частица. Даже невидимый глазу вирус способен разрушить любую рукотворную Вавилонскую башню, — считает режиссер Янис Стрейч. Вместе с женой Вилдой он провел пик чрезвычайной ситуации в Литве, в сельском доме на границе с Польшей. Он уже десять лет принимает участие в международных художественных пленерах "Вейсеяйская весна". В мае режиссер вернулся в Латвию и дал интервью журналисту Delfi Сабине Кошелевой.

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Янис Стрейч — автор одного из самых любимых старшим поколением фильма "Театр", в котором главную роль сыграла Вия Артмане. Его картина "Дитя человеческое" получила главный приз на фестивале авторского кино в Сан-Ремо, а "Лимузин цвета белой ночи" включен в Культурный канон Латвии. Стрейч обладатель премии Ватикана Beato Angelico per L'Europa, призов Райниса и Цицерона от Латвийской Академии наук, ордена Трех звезд и множества наград за вклад в киноискусство.

Foto: Publicitātes foto. No filmas "Limuzīns Jāņu nakts krāsā" uzņemšanas

Отойдя от активных съемок, Стрейч и сегодня не прекращает заниматься творчеством. Он увлекается живописью, преуспел в столярном деле и пишет объемный труд про родной край — окрестности Прейли.

Стрейч благодарит судьбу, что та дала ему возможность творить на "самой настоящей кинофабрике, какой в Латвии больше никогда не будет". В интервью режиссер вспоминает: "Как-то американцы меня спросили: "Наверняка хотите побывать в Мекке всех кинематографистов мира Голливуде?", я ответил: "Нисколечко! Для меня это не Мекка, потому что у нас в Шмерли — то же самое. Та же аппаратура, оптика, прожекторы, тележки, краны, цеха по производству фильмов, мастерские. То же самое, только компактнее — все как на ладони. Там же — километры, там ты как муравей на фоне слона".

"По культуре производства Рижская киностудия была лучшим объединением. Конечно, следом за "Мосфильмом", по-другому и быть не могло, — вспоминает режиссер. — А какие личности там работали! Включая руководство, работников подготовительного, транспортного и других цехов. Народ знает только актеров, но в нашей среде были настоящие легенды, которые делали все подготовительные работы. Такие, как старый добрый реквизитор Эйженс, который работал как на первой, так и на второй картине "Сын рыбака", снимавшихся в советское время. Или супертехник Бакша по кличке Сателит. Многих мы знали только по прозвищам, на которые был большим выдумщиком чудесный оператор Марис Рудзитис…"

"Пейзажи пандемии — не мой жанр, я старомодный реалист!"



Янис Стрейч рассказал, что в юности увлекался живописью и собирался поступать в Художественную академию, но служба в армии "отравила" его театральным искусством. Обучаясь на театральном факультете, он подрабатывал, создавая декорации для театров. Уже став кинорежиссером, как-то купил в Москве большую коробку на 120 пастелей и вместе с художником своей первой картины Янисом Анманисом стал рисовать. Впоследствии Анманис тридцать лет подряд напоминал Стрейчу, что у того есть талант художника — только в 2000-х режиссер вернулся к живописи.

Foto: Jānis Streičs. "Skolotāju māja". No cikla "Kur basām kājām". Papīrs, pastelis, 2004

"Пейзажи пандемии — не мой жанр, — признается в интервью Стрейч. — Это работа для символистов и прочих "истов". Я старомодный реалист. Поэтому знаю, что леса, поля и озера равнодушны к человеческим радостям и бедам, а также к нашему отчаянию по поводу того, что нет лекарства от вируса. Как-то английский философ и политик (лорд-канцлер Англии в начале 16-го века) Томас Мор сказал: "Не надо искать лекарств от болезней, а надо делать все, чтобы их избежать". Нам остается только прислушаться к его совету и верить, что рано или поздно с божьей помощью лекарство найдут те, кто умнее нас. Но в глобальных масштабах прав Мор. Вирус — необдуманность человеческого прогресса, неумение просчитывать цели и последствия своих открытий. Перефразируя Мора, хочется сказать: "Обдумайте свои действия, чтобы другим от них не страдать!"

Пока что нас спасет только "противоядие". В Риге я не чувствую себя в безопасности. Это случится, только когда ученые изобретут прививку, также как против оспы, гриппа и столбняка. Пока же приходится жить как в осаде во время войны. Деятели культуры больше всего страдают от этой катастрофы. Я им очень сочувствую и переживаю за каждого друга и знакомого. В Литве мы каждый вечер смотрели "Панораму", слушали Латвийское радио и читали новости в Интернете…"

"Советская система научила нас плакаться"



Смысл жизни и ответы на все экзистенциальные вопросы Стрейч ищет в природе: "Я верю в Природу. Мы и наши социальные процессы также являемся частью Природы. Просто смотрите, как трава прорывается через асфальт! Это фантастика! И даже в такой ситуации творческий дух прорывается наружу. Антуан де Сент-Экзюпери писал: "Если дыхание Духа коснется глины, родится жизнь". Дух — это начало и продолжение всего… Если вы будете кликать несчастье — оно появится. Я знал учительницу, которая называла своих учеников безумными, дебилами и подобного уровня синонимами. Ее желание было исполнено. Учительница родила ребенка с синдромом Дауна.

Помню, что наш знаменитый кулинар Таннис однажды рассказал (повар и бизнесмен Элмарс Таннис — ред.), чему его в детстве научил дед: "Что ты думаешь, сынок, то и сбудется. Хочешь построить замок — будет у тебя замок. Хочешь жить в хижине — будет у тебя хижина". Третий американский президент Джефферсон тоже сказал: "Хотите добиться успеха, смотрите и ведите себя так, как будто он у вас уже есть…"

Foto: F64

Режиссер верит в новое поколение в кино и считает его более талантливым и амбициозным, чем свое, которому все время мешал комплекс неполноценности латышей. "Советская система приучила нас плакаться… Это тяжелое наследие большевизма для нас. В корне этой идеологии — бедняк, коммунистический идеал. Где еще в мире такое уважение к рабу Спартаку? Только в Советской России. Когда там началась коллективизация, это затронуло и латвийские колонии. Затем красный латыш Роберт Эйхе, прибыв в один из поселков своих земляков, сначала осмотрел крыши домов, а затем, выбрал самую дырявую с рушащимся дымоходом и вошел в нее, чтобы там начать свою предвыборную работу. Бедняки, чья нужда была следствием лени и пьянства, советская власть возносила и сажала в креслах власти. Такими были руководители наших исполкомов и колхозов в первые послевоенные годы Латвии…

У меня нет права никого поучать. По сравнению с большинством людей, которые не знают, что будет с работой и пропитанием, я пока не чувствую себя обделенным — мы с женой на пенсии. Как велика эта пенсия, не скажу, что Латвии не принести стыда. Но в детстве я пережил годы незабываемые годы лишений и бедности, школьные и последующие годы мы были полуголодными. Мы рано осиротели и оказались на руках бабушки. Будучи ребенком, я не мог понять, когда она не спала по ночам, потому что не знала, чем нас накормить на другой день. В прошлом году у меня было много выступлений по Латвии, и я как провидец твердил: "Укрепляйте свои хозяйства, свои семьи. Каждая семья, особенно на селе, должна стать крепостью".

"Человек забыл, что он лишь ничтожная частица Природы"



Стрейч рассказал, что чувствовал приближение великой опасности. "И это должно было прийти. В наказание за то, что цивилизация ушла в отрыв… Гордыня — великий грех. Человек задрал нос и давно забыл, что мы лишь ничтожная частица Природы. Жизнь человека — как мыльный пузырь, надутый Создателем. Он переливается всеми цветами радуги, а на самом деле, как сказал Соломон, это тщеславие…

Посмотрите на земной шар со стороны и осознайте, что слой почвы пропорционален шкурке помидора! Это создатель и хранитель нашей жизни. А под ним, под толщей скал, кипит огненная стихия Вселенной. И вокруг нас миллиарды лет создавались законы выживания планеты, с ее нормами и мерами, а также интеллектуальными способностями и талантами человеческой самодостаточности, которая развивается и прогрессирует все быстрее, обгоняя саму себя.

Но люди чувствуют себя бессмертными и возводят небоскребы километровой высоты, строят плавучие города, искусственные оазисы и центры ничегонеделанья посреди пустыни. Вы видели, на что способны ураганы и землетрясения? Сколько людей погибло под руинами башен-близнецов 9/11? Можете посмотреть в Интернете на силу природы во время трагедии Фукусимы. Денвер, с одним из крупнейших аэропортов в центре Америки и гигантским бассейном с водной горой, где качаются океанические яхты, может выжить только за счет электричества. В кварталах Old money зеленеют столетние гиганты, но во дворах с табличками For sale желтеет выгоревшая трава. Никто не может себе этого позволить…"

Режиссер уверен, что человек не может превзойти Природу, как ни старается: "Человек в своей гордыне замахнулся быть выше Создателя. Наивный! Мы видим, что всего один, не видимый глазом, вирус способен разрушить самую высокую Вавилонскую башню…"

Причину разразившегося кризиса Стрейч видит в нарушении гармонии между природой и цивилизацией. Наука, вместо того, чтобы нести процветание — работает против человечества. Динамит открывали с целью пробивать горные хребты, а используют для военных нужд, ядерную реакцию — для создания атомной бомбы, химию — чтобы отравлять. "Наконец-то, правительства стран мира осознали, что только наука может спасти нас", — надеется Стрейч.

Времена "молотильщиков пустой соломы"



По мнению Стрейча, сегодняшний кризис — время, когда надо задуматься о реальной цене всего. "У нас море всяких посредников. Посредников между работой и работниками. Молотильщики пустой соломы, без которых прекрасно можно выжить. Вузы каждый год выпускают интеллигентных бездельников. Именно они сейчас в наибольшем отчаянии, а не те, у кого есть профессия и кто умеет работать на процветание себя и государства. Кто мне скажет о реальной полезности одного евро в Латвии? Боюсь, это может быть всего 30 центов".

При этом Стрейч призывает не списывать все грехи человечества на особенности эпохи и какого-то отдельного народа. "Например, "латышская зависть", которая является плодом духовной бедности. Упомянутый в Библии субъект, который первым из зависти убил своего брата Авеля, не был латышом. Это надо знать! Поговорка "Чужими руками жар загребать" — не порождение пандемии. Грехи человечества всегда были одинаковыми, их названия были напечатаны на каменных скрижалях, которые Бог дал Моисею на горе Синай.

За свою долгую жизнь я много раз был свидетелем того, как творческие люди и теоретики искусства восхваляют уникальное время, в которое живем, с требованиями этого времени к художникам, писателям и каждому гражданину. Хорошо помню, с каким энтузиазмом я писал об этом в своей дипломной работе более полувека назад. Речь не идет о прославлении советской системы. Совсем наоборот, это писали люди с чистыми душами, которые вели нас через железные прутья к свободе духа.

Было бы здорово, если бы правительство вместе со своими "посредниками" способствовало этому "загребанию жара" руками народа. Но происходит обратное. Есть так много бюрократических инстанций и препон, своеволия партий, что жар остынет, и придется нашим детям жить в неотапливаемом помещении, имя которому Латвийское государство. Мое единственное утешение — наше возвращение в Европу. Моя жизнь в Европе. Мои возможности свободного человека в Европе. И главное, что новое поколение избавится от колониального мышления и примет европейское. За это я благодарен Богу и своей судьбе до слез".

Несмотря на то что многие его фильмы публика ценит до сих пор, а картина 40-летней давности "Лимузин цвета белой ночи" вписала в культурный канон Латвии, режиссер скромно утверждает, что его достижения "принадлежат прошлому", "у них короткая жизнь". "Публика просит свежей крови. Приходит новое поколение со своим менталитетом и эстетикой. Кино — искусство молодых".