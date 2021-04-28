В середине апреля Министерство здравоохранения Латвии приняло решение не рассылать русскоязычную версию газеты о вакцинации. Минздрав объяснил это тем, что выпуск газеты на русском сомнителен с точки зрения закона и вызывает множество вопросов практического плана. Означает ли это, что даже в условиях пандемии коммуникация с обществом на русском языке — невыполнимая задача?

DELFI решил выяснить, в каких случаях самоуправлениям позволено использовать "иностранный язык" в общении с жителями, и как проблему коммуникации с русскоязычными жителями решает недавно избранное руководство Рижской думы.

Закон о государственном языке (10 статья) предусматривает, что муниципальные учреждения и муниципальные предприятия обязаны принимать и рассматривать документы от населения только на латышском языке. Исключения допускаются, если речь идет о заявлении в полицию или лечебное заведение, службу спасения, вызове экстренной помощи в случае аварии, пожара, несчастного случая. Во всех других ситуациях документы на иностранным языках можно принимать, только если они снабжены нотариально заверенным переводом на госязык или отправлены заявителем из заграницы.