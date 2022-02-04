Даугавпилсская больница могла лишиться 300 непривитых сотрудников, но справилась. Потом государство отказало в деньгах на аппаратуру для онкобольных и сердечников — предпочло вложиться в автостоянку у кладбища. Теперь могут не дать платных резидентов, а бюджетных в Латгалию не заманить. Последние дни к растущему потоку ковидных больных "эхом войны" добавились вовремя непринятые "хроники". При этом функцию вытрезвителя никто не отменял. Член правления Даугавпилсской региональной больницы Григорий Семенов ответил на вопросы ведущей передачи "Действующие лица" на LR-4 Юлианы Шкагале и журналиста портала Delfi Кристины Худенко.

Экономист Григорий Семенов заступил на пост руководителя больницы два года назад и почти сразу попал из огня в полымя. Самый бедный регион страны и так не мог похвастать ни здоровьем жителей, ни щедрыми ассигнованиями на инфраструктуру. Молодые медики предпочитали Ригу, а Даугавпилсу постоянно не хватало ни специалистов, ни аппаратуры. А тут еще добавились ковидные проблемы, которые жители Латгалии упорнее других регионов не желали признавать.

Сегодня уровень вакцинации здесь самый низкий, зато уровень госпитализаций — самый высокий в стране. Даугавпилсские медики буквально горят на работе. В какой-то момент сам Семенов вызвался помогать сотрудникам — перемещать умершую бабушку, таскать баллоны с кислородом. Но если открыть соцсети, о людской благодарности можно забыть: трудно найти другое госучреждение, которое подвергались бы такому количеству хейт-постов. Семенов признается, что ему на почту регулярно приходят гневные письма — он уже знает наизусть все свои прозвища. Но настроения людей он пытается понять и оптимизма не терять.

Член правления Даугавпилсской региональной больницы Григорий Семенов ответил на вопросы: