Весной 2020 года Латвия первой в мире запустила мобильное приложение, которое должно было предупреждать о контакте с переносчиком вируса Covid-19. Прошло полтора года, страна пережила две новые волны пандемии и готовится к очередной. Помогло ли хоть кому-нибудь приложение Apturi Covid, на которое возлагали большие надежды? Эффективны ли такие технологические решения в борьбе с пандемией? Что показывает опыт других стран? Портал Delfi решил более подробно разобраться в этом вопросе.

Приложение Apturi Covid было создано при поддержке Канцелярии президента, Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC), Министерства здравоохранения, Государственной инспекции данных, Латвийского университета и NATO StratCom. Как рассказала Delfi представитель SPKC Илзе Арая, проект был разработан частным сектором, без финансирования государства. С момента запуска приложения в конце мая 2020 года и до 22 ноября его скачали более 419 тысяч раз.

За этот период SPKC сгенерировал 5715 специальных кодов. "Код мы выдаем ковид-позитивным людям, — говорит Арая. — У них есть приложение, мы генерируем код, человек этот код вводит в приложении на своем телефоне. Его контактные лица получают оповещение". При этом если у контактного лица нет приложения, оповещение он не получит. "Это дополнительный инструмент не только для эпидемиологов, но и для каждого человека индивидуально. Задача приложения отслеживать тех контактных лиц, с которыми ты не знаком. Родителей, друзей, коллег, родственников — этих людей мы знаем. Но мы не знаем тех, с кем едем в общественном транспорте или стоим в очереди в магазине. (..) Очень важно участие общества. Если человек не указал номер телефона или он не хочет, чтобы его оповещали, то он получает информацию, что он был контактным лицом, но мы с ним никак не можем связаться", — пояснила Арая.

Можно ли оценить эффективность работы Apturi Covid? Это достаточно сложная задача. У SPKC нет данных, сколько раз программа могла быть удалена со смартфонов после скачивания и сколько у нее реальных пользователей. Если ориентироваться на количество установок приложения, то можно считать, что Apturi Covid установили 22% жителей Латвии. Это не так много. Если верить исследованию Оксфордского университета, для эффективности подобных технологических решений приложение должно быть установлено на смартфоны 60% населения.