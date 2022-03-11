Несколько месяцев назад Марис Антоневичс, заместитель главного редактора Latvijas Avīze, обсуждал с политическими обозревателями, как пандемия повлияет на результаты предстоящих осенних выборов. Война, развязанная Россией в Украине, изменила картину мира и ситуацию на латвийской политической арене. Партии, которые раньше не поддерживали Кремль или жестко его критиковали, теперь оказались в выгодном положении.

На прошлой неделе Delfi рассказывал о политических силах, которые до войны в Украине отстаивали важность поддержания хороших отношений с Россией.

Политические выгоды

Опрошенные политические обозреватели отмечают, что, учитывая масштаб трагедии в Украине, о политических выгодах для латвийских партий говорить неудобно, но нельзя отрицать, что они есть. Особенно это прочувствовали партии, находящиеся у власти. "Для Латвии характерно, что когда наступает кризис, он всегда укрепляет позиции тех, кто находится у власти. Не потому, что они лучше, а потому, что люди менее склонны рисоквать", — объясняет Филипс Раевскис, специалист по связям с общественностью и политолог.