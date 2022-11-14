Спасибо глобальному потеплению? Как аномально теплая осень помогает латвийцам экономить на отоплении

Жители Латвии с беспокойством ждут новых счетов за отопление: резкий рост тарифов держит их в постоянном напряжении. Но на данный момент погодные условия сглаживают потенциальный ценовой шок. Delfi рассказывает о том, как теплая осень помогает жителям Латвии сократить потребление теплоэнергии и подготовиться к зиме.

Температурные рекорды осени 2022-го

И весь октябрь, и первые 10 дней ноября в этом году в Латвии были теплее нормы. Это довольно привычная картина: по данным Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, за последние десять лет средняя температура воздуха в ноябре была ниже нормы только в 2016 году. В 2020-м норма была превышена на 3,3 градуса (+5,5 градусов), и это стало новым рекордом в истории наблюдений.

Рекорд продержался совсем недолго: в 2022-м году средняя температура воздуха в первой декаде ноября составила +7,7 градуса, то есть на четыре градуса выше нормы. В октябре этого года было побито четыре рекорда тепла, а среднесуточная температура воздуха иногда поднималась более чем на шесть градусов выше нормы.

Необычно теплая погода повлияла и на потребление теплоэнергии в стране. Как пояснила порталу Delfi глава отдела общественных отношений компании Rīgas siltums Линда Ренце, определить, как повлияла теплая погода на счета за отопление, трудно: нужно учитывать, когда отопление было подключено в конкретном доме. Однако если сравнить общие показатели потребления тепловой энергии в октябре этого года с аналогичным периодом в 2021 года, то станет понятно, что потребление тепла в Риге снизилось на треть.