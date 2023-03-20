Спасла пятерых человек: история донора органов Алины Ансоне

Это был прекрасный летний день. Праздновали свадьбу Кристса, двоюродного брата Алины. На второй день гости собрались в семейном доме в Рагациемсе. В ночь на 6 августа Алина, которой был всего 31 год, неудачно упала на лестнице. Никто не видел, как это произошло — ее обнаружили лежащей без сознания. Приехала скорая помощь, осмотрела ее, но в больницу не увезла. Всю ночь крестная держала ее за руку, но Алина не приходила в сознание, вокруг глаз образовались синяки. На следующий день снова вызвали скорую помощь. Алину срочно доставили в больницу Страдиня. Медики боролись за ее жизнь, но травма головы была слишком тяжелой, а госпитализация — запоздалой. Наступила смерть мозга — система кровообращения работает, сердце бьется, но мозг мертв. В таких случаях медики докладывают руководителю Службы координации трансплантации Юрию Бормотову и говорят, чтобы он посмотрел систему э-здоровья — возможно, пациент хотел пожертвовать свои органы.

"Я открыл базу данных, а там было — "да". Удивительно. Я никогда не видел ничего подобного. Никогда раньше в Латвии не брали органы у человека, который сам их завещал", — вспоминает Юрий. Отметку можно изменить в любой момент, если человек передумал, но эти графы в основном пустые. Только 2 519 человек сказали "да" донорству органов. Поэтому обычно Бормотов спрашивает родственников, готовы ли они пожертвовать органы умершего. В прошлом году были опрошены родственники 58 пациентов. Согласились только 20.

Когда Юрий передал согласие Алины врачам больницы Страдиня, начался поиск подходящих и совместимых реципиентов — в Латвии их было всего два. Женщине и мужчине были пересажены почки. Сердце, печень и легкие были "переправлены" в Италию и Швейцарию. Благодаря Алине пять человек продолжили жить. Все они очень благодарны. Но как Алина пришла к решению, которое в Латвии приняли всего две с половиной тысячи человек?