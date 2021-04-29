В Латвии уважают, любят и ценят хоккей, многие отдают своих детей именно в этот вид спорта – несмотря на дороговизну. DELFI решил выяснить, в какую сумму родителям обходятся тренировки, с какими дополнительными расходами приходится считаться и почему в этой сфере процветают поборы со стороны тренеров.

На странице Латвийской федерации хоккея указано десять хоккейных школ, находящихся в Риге и ее окрестностях. Чтобы сравнить информацию о ежемесячных выплатах, полученную от родителей, мы написали всем, но ответы получили только от трех – хоккейного клуба Ice Academy, хоккейных школ Kurbads и Rūga.

Юный хоккеист, играющий в самой младшей возрастной группе (U7), за один полноценный сезон обойдется родителям в неполные 3000 евро, а подросток-школьник — почти в 10 000 евро (если же он играет на позиции вратаря — то еще дороже). Для Латвии это серьезные расходы. Средний размер сбережений латвийских домохозяйств, согласно банковской статистике, составляет 200-300 евро, из-за чего можно сделать закономерный вывод: "средней латвийской семье" не по карману увлечение ребенка хоккеем. Это является и главным ответом на вопрос о том, почему латвийской сборной на чемпионатах мира за последние 30 лет так и не удалось побороться за медали.